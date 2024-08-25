Antalya'da çiftçi 52 santimetre uzunluğunda patlıcan yetiştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da çiftçi 52 santimetre uzunluğunda patlıcan yetiştirdi

Antalya\'da çiftçi 52 santimetre uzunluğunda patlıcan yetiştirdi

Antalya'nın İbradı ilçesinde yaşayan çiftçi Şendur Özdoğru, evinin bahçesinde organik olarak yetiştirdiği patlıcanların boyunun 52 santimetreye kadar çıktığını söyledi.

25.08.2024 09:41
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Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki çiftçi Şendur Özdoğru, evinin bahçesinde 52 santimetre uzunluğunda patlıcan yetiştirdi.

Şendur Özdoğru, kışın Manavgat ilçesinde, yazın ise İbradı'nın Ürünlü Mahallesi'nde yaşadığını ve çiftçilik ile uğraştığını söyledi.

Yaz aylarında doğup büyüdüğü Ürünlü Mahallesi'nde yaşadığını söyleyen Özdoğru, "Yaz aylarında kendi çapımda Ürünlü'de sebze işleriyle uğraşıyorum. Bu yıl atalarımdan kalan patlıcan tohumlarını fide haline getirdim. Evimin önünde bulunan 150 metrekarelik bahçeye patlıcan fidelerini deneme amaçlı ektim. Patlıcan fidelerini tamamen hayvan gübresi verdim. Kesinlikle fenni gübre ve ilaç vermedim. Organik olarak yetiştirdim. Her fidan bol miktarda patlıcan vermeye başladı ve şu anda patlıcanlarımın boyu 52 santimetreye kadar çıktı. Patlıcanları toplamasam daha da büyüyecek ve 60 santimetreye kadar çıkacak. Patlıcanın fidanlarının boyu ise benim boyumu bile geçti. 2 metreye kadar kadar ulaştı" dedi.

"Tohumlarını köylüye dağıtacak"

Patlıcanların tamamen organik olduğunu anlatan Özdoğru, "Bu atalarımızın yetiştirmiş olduğu tohumların patlıcanları. Şu anda gelecek yıllarda yeniden yetiştirmek için bol miktarda tohumluk patlıcan bırakıyorum. Gelecek yıllarda köylülerimize tohumlarını vereceğim. Köylülerimiz de benden tohum istiyorlar. Onlara tohumu dağıtacağım. Köylülerim de sebeplensin. Gelecek yıl da bol miktarda patlıcan yetiştireceğim. Satış problemim ise bulunmamaktadır. Köylüler ben olmasam bile patlıcanı bahçeden toplayıp parasını bırakıp gidiyorlar" diye konuştu.

"Ben bile inanamadım"

Patlıcanların bu şekilde büyüdüğüne inanamadığını söyleyen Özdoğru, "Bu patlıcanın böyle olduğuna ben dahi inanamadım. Böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Havalar soğuyuncaya kadar patlıcan verimi devam eder. Hastalık olmazsa kışın ortalarına kadar gider. Haftalık olarak patlıcanı topluyorum. Patlıcan önce siyahlaşıyor. Büyüdükçe gri renk alıyor. Bir taraftan çiçek açarken bir taraftan da bol miktarda patlıcanlar büyüyor. Normal hale gelen patlıcanlar bir haftada 40 santimetreyi buluyor. Bol su verilirse 50 santimetreyi geçer" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da çiftçi 52 santimetre uzunluğunda patlıcan yetiştirdi - Son Dakika

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