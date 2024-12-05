Antalya\'da Çiftçilere Ücretsiz Safran Soğanı Dağıtıldı

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ekonomik değeri yüksek olan alternatif üretim modellerini üreticiyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elmalı'da safran soğanı bitkisi çiftçilere ücretsiz dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Elmalı'da safran üretimi denemesi başarıya ulaşmıştı. Büyükşehrin hibe ettiği safranlar, iki yıldır hasat edilirken, bölge üreticisine de ekonomik katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Elmalı'da safran üretimini daha geniş alanlara yaymak için çiftçilere safran soğanı desteğini bu yıl da sürdürdü. Elmalı'da üreticilere safran soğanı bitkisi hibe edildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, "Üreticilere geleneksel tarımın yanında alternatif ürünleri tanıtmak, yerel ekonomiye yüksek katma değerli ürün kazandırmak, üreticilerin tarımsal gelirlerini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Yeni üretim modellerini ve üretim çeşitliliğini artırmak amacıyla Elmalı'da safran üretimine destek veriyoruz. Üretimin yaygınlaşması için çiftçilerimize safran bitkisi soğanı dağıtımı gerçekleştirdik. Altın bitki olarak nitelendirilen safran, bölge halkımızın ekonomisine büyük katkı sunacak" dedi. - ANTALYA