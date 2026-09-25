Antalya'da DAİMFED şubesi açıldı, Tüzmen yapı stokunun yenilenmesini istedi - Son Dakika
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Antalya'da DAİMFED şubesi açıldı, Tüzmen yapı stokunun yenilenmesini istedi

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Antalya\'da DAİMFED şubesi açıldı, Tüzmen yapı stokunun yenilenmesini istedi
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DAİMFED Antalya Şubesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışta DAİMFED Fahri Başkanı Kürşad Tüzmen, Antalya'nın yapı stokunda ciddi sıkıntılar bulunduğunu, bu stokun yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nun (DAİMFED) Antalya Şubesi düzenlenen törenle açıldı. DAİMFED Fahri Başkanı ve eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Antalya'nın yapı stokunun yenilenmesinin önemine dikkat çekerek, "Antalya şu anda ikinci sırada. Depremde birinci önceliği yok ama yapı stoku olarak da ciddi sıkıntıları olan bir şehir" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nun Antalya Şubesi açılış programı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, DAİMFED Fahri Başkanı ve eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ile sektör temsilcileri katıldı.

"Elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz"

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, müteahhitlik sektöründe doğru alanlarda çalışmalar yürütmeye gayret ettiklerini belirterek, "Biz müteahhitlik sektöründe doğru ve güzel alanlar seçerek elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın önderliğinde, hata yapmadan yolumuza devam etmeye gayret ediyoruz. Antalya olarak da bu konuda büyük katkı sunacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yapı stokunun yenilenmesine büyük ihtiyacımız var"

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Antalya'daki yapı stokunun yenilenmesinin önemine işaret etti. Kentte özellikle 2000 yılı öncesinde yapılan çok sayıda bina bulunduğunu belirten Şahin, "Antalya'nın yapı stokunun yenilenmesine ciddi katkı sağlayacaktır. Buna büyük ihtiyacımız var. Her ne kadar deprem bölgesi değilsek de özellikle bazı mahallelerimizde sıkıntılı binalarımızın yenilenmeye ve estetik olarak yeni bir anlayışa ihtiyacı var. Kibrit kutusu gibi binalar Antalya'nın panoramasına yakışmıyor. Yeni yapılan çok başarılı işler var, onların devamını diliyoruz. Bu şehri gerçekten sanatsal olarak ele almak, yenilemek ve güzelleştirmek lazım" diye konuştu.

"Denetim mekanizmalarının iyi çalışması gerekiyor"

DAİMFED Fahri Başkanı ve eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de federasyonun kuruluşundan itibaren sektör içerisinde seçici davranmaya ve yaptığı işlerde artıları fazla olan bir sivil toplum örgütü oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi. İnşaat sektöründe denetimin önemine vurgu yapan Tüzmen, "Yaşadığımız sıkıntıların hepsi denetim mekanizmalarımızın iyi çalışmamasından kaynaklanıyor. Sivil toplum örgütlerinde de bu böyle. Deprem bölgelerinde yaşanan sıkıntılar, yanlış yapılmış binalar ve maliyetlerden kaçılması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar var. Büyük depremlerden ziyade bizim eksikliklerimizden kaynaklanan sıkıntılarla karşılaşıyoruz" dedi.

"Antalya'nın yapı stokunda ciddi sıkıntıları var"

Antalya Şubesi'nin bu açıdan önemli bir görev üstleneceğini belirten Tüzmen, "Antalya şu anda ikinci sırada. Depremde birinci önceliği yok ama yapı stoğu olarak da ciddi sıkıntıları olan bir şehir. O yüzden burada açılışını gerçekleştireceğimiz şube son derece önemli. Bu yapı stokunun yenilenmesi ve bundan sonra ileride herhangi bir sıkıntı olmaması açısından önemli" ifadelerini kullandı.

"Türkiye turizmi Antalya'dan başladı"

Antalya'nın turizmde Türkiye açısından ayrı bir yere sahip olduğunu kaydeden Tüzmen, kentin geçmişten bugüne turizm yatırımlarında öncü rol oynadığını ifade etti. Antalya'daki yapıların da kentin turizm kimliğine uygun olması gerektiğinin altını çizen Tüzmen, "Turizm son derece önemli. Türkiye turizmi buradan başlamıştır. Bunun aksini kimse söyleyemez. İlk turistik otel de Talya Oteli'dir. Ciddi bir teşvik mekanizması oluşturulduğu zaman Avrupa'daki iş insanlarımız gelip Türkiye'ye yatırım yaparak turistik otel sayısını artırdılar. Türkiye turizmi böyle öğrenmeye başladı, Antalya turizmi Türkiye'ye öğretti" şeklinde konuştu.

Antalya'nın kesme çiçekten yat imalatına kadar farklı sektörlerde önemli bir üretim ve ihracat merkezi olduğunu da dile getiren Tüzmen, "Yat imalatında dünyanın en iyi markası Antalya Serbest Bölgesi. Antalya hepsini herkesten daha iyi yapacak diye düşünüyorum" dedi. Konuşmaların ardından DAİMFED Antalya Şubesi'nin açılış kurdelesi protokol üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla kesildi.

Kaynak: İHA
Kürşad TüzmenEkonomiAntalyaGüncelEmlakAKMSon Dakika

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