Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Antalya Şubesi'ni ziyaretinde, eski elektrik santralini de restore ederek Antalya'ya kazandıracaklarını aktardı.
TEMAD Antalya Şube Başkanı Sinan Hendek ve dernek üyelerinin yer aldığı ziyarette Başkan Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları sayesinde Türkiye'nin kendi bölgesinde demokratik kültürü korumaya çalışan tek ülke olduğunu belirtti.
Muratpaşa'da istikrar, tutarlılık ve hizmet standardı üzerine kurulu bir belediyeciliği 10 yıldır sürdürdüklerini belirten Başkan Uysal, "Hoşa gidecek basit dalgalar, basit yükselişler üretmekten ziyade, şehirde bir standart, bir kamu hizmeti seviyesi oluşturup o seviyenin bütçe olarak, personel olarak korunabilmesi ve geliştirilmesi üzerine kurulu bir yaklaşımımız var. Kamu yönetimi bir seviye işidir. Manipüle etme işi değil" diye konuştu.
İktisadi açıdan zor süreçlerden geçildiğini dile getiren Başkan Uysal, "Bu demek değildir ki gelişim projeleri yapmayacağız. Gelişim projeleri elbette yapacağız. Ama onları doğru seçeceğiz" dedi. Yeni dönemde belediyecilik anlayışında çağı yakalayacaklarını, yapay zekadan her alanda yararlanmaya çalışacaklarını ifade eden Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin mevcut alanına yeni bir akıllı belediye hizmet binası yapmayı planladıklarını söyledi. Akıllı otopark zinciri, güvenli gıda zinciri gibi yeni dönem projelerini paylaşan Başkan Uysal, eski elektrik santralini de restore ederek Antalya'ya kazandıracaklarını aktardı.
Başkan Uysal TEMAD ziyaretinin yanı sıra, Türkiye Polis Emeklileri Derneği Antalya Şubesi, Antalya Telefoncular Birliği ve Cam Piramit'te Akdeniz Konyalılar Federasyonu'nun düzenlediği iftar yemeğine konuk oldu. Başkan Uysal, Kırcami'de de vatandaşlarla bir araya geldi. - ANTALYA
Son Dakika › Ekonomi › Antalya'da eski elektrik santrali restore edilecek - Son Dakika
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iş dünyası olarak enflasyonla mücadele sürecinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Baran, enflasyonun işletmelerin gelir-gider dengesini bozduğunu belirtirken, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 4,5 büyüdüğünü ve enflasyonla mücadelede başarıya ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.
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