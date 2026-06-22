Karaöz'de kadınlar kooperatif çatısı altında birleşti - Son Dakika
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Karaöz'de kadınlar kooperatif çatısı altında birleşti

Karaöz\'de kadınlar kooperatif çatısı altında birleşti
22.06.2026 10:07  Güncelleme: 10:10
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Antalya Aksu'da kurulan Kadın Girişimi Kooperatifi, ilk genel kurul toplantısını yaparak resmen faaliyete geçti. Kooperatif, kadın emeği, bilim ve sürdürülebilir tarımı birleştirerek bölge tarımına ve kadın istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde kurulan Kadın Girişimi Kooperatifi, ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirerek faaliyetlerine resmen başladı. Kadın emeğini, bilimi ve sürdürülebilir tarımı aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen kooperatifin, bölge tarımına ve kadın istihdamına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Karaöz Muhtarlık Binası olarak da kullanılan Aksu Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya kooperatif üyeleri ile çok sayıda üretici kadın katıldı. Toplantının açılışında konuşan Proje Koordinatörü Mine Özcan, kooperatifleşmenin kırsal kalkınma ve üretici örgütlenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kooperatif bünyesinde Akdeniz Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan iki kadın ziraat mühendisinin görev alacağını belirten Özcan, bilimsel bilgi ile üretici emeğini bir araya getirerek ekonomik değer oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Üreticiyi doğrudan pazara ulaştıracağız"

Devlet destekleriyle gerekli altyapı çalışmalarına başladıklarını kaydeden Özcan, üreticilere yönelik eğitim ve seminer programları düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Doğru zamanda doğru ürünün üretilmesini sağlayarak yüksek katma değer oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Özcan, üreticilerin ürünlerini doğrudan pazara ulaştırmalarına katkı sunacaklarını söyledi.

Kooperatif olarak bazı niş ürünlerde fide desteği sağlayacaklarını ifade eden Özcan, kadın üreticilerin yetiştirdiği ürünlerin piyasa şartlarında en avantajlı şartlarda değerlendirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini kaydetti. Özcan ayrıca banka kredileri, devlet destekleri, hibe programları ve üretim süreçlerinde karşılaşılan bürokratik işlemler konusunda bilgilendirme toplantıları düzenleyeceklerini belirtti.

"Kadınlarımız üretimin her aşamasında yer alıyor"

Toplantıda konuşan Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış ise kadınların üretimde daha aktif rol almasının bölgenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Karakış, "Kadınlarımız doğdukları günden itibaren toprağın içinde büyüyen, üretimin her aşamasında yer alan emekçi insanlardır. Değişen dünya standartlarına uygun modern ve bilinçli tarım uygulamalarında kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Mahallemizde bir ilki gerçekleştiren Agro Queen Terra Kadın Girişimi Kooperatifi'ni kutluyorum" dedi.

Akademik bilgi sahaya taşınacak

Kooperatif bünyesinde görev alan ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde doktora eğitimine devam eden Ziraat Mühendisi Ayşenur Güzel de yaptığı konuşmada, üniversitede yürüttükleri akademik çalışmaları kadın üreticilerle buluşturacaklarını ifade etti. Güzel, toprak analizinden sağlıklı fide kullanımına, bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadeleden modern üretim tekniklerine kadar birçok konuda üreticilere rehberlik edeceklerini belirtti.

Toplantıda söz alan üretici kadınlar da yeni nesil üretim teknikleri, alternatif ürünler ve tarımsal destekler hakkında bilgi talebinde bulundu.

Genel kurul toplantısının ardından kooperatif üyeleri ve üretici kadınlar arasında görüş alışverişinde bulunulurken, Kadın Girişimi Kooperatifi'nin yeni üretim projeleri ve eğitim faaliyetleri için çalışmalara başladığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Aksu, Ekonomi, Karaöz, Üretim, Bilim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karaöz'de kadınlar kooperatif çatısı altında birleşti - Son Dakika

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