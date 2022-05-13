Antalya'da Kaliforniya biberi sezonu sona erdi - Son Dakika

Örtü altı üretimin merkezi Antalya'da, Kaliforniya biberi sezonu sona erdi. Tamamen yurtdışına ihraç edilen Kaliforniya biberinin yüzde 95'i Aksu'da üretiliyor. Sezonda 7 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan Kaliforniya biberinden 35 bin ton ürün elde edildi.

Seraları solarizasyon için dinlenmeye bırakan üreticiler, Ağustos ayında ilk fidelerini toprakla buluşturacaklar. Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde üreticilik yapan Ömer Akcan, "Kaliforniya sezonunun sonuna geldik. Toplamda 250 dekar alanda Kaliforniya biberi üretiyoruz. Seralarımızı dinlendirmeye solarizasyon işlemine geçiriyoruz. Fidelerimizi söküyoruz" dedi.

En çok Avrupa'ya ihracat

Bu sene Avrupa ülkelerine çok fazla ihracat yapıldığını kaydeden Ömer Akcan, "Bu sene Rusya, Balkan ülkeleri, Avrupa ülkelerine Kaliforniya biberini sattık. Avrupa ülkesi çok aktif olmadığımız bir pazardı. Bu sene Rusya ile yaşadığımız sıkıntı zamanlarında Avrupa ülkelerine ihracatımızı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Savaş olumsuz etkiledi"

Rusya- Ukrayna savaşının Kaliforniya biberi ihracatını olumsuz yönde etkilediğini belirten Akcan, "O dönem fiyatlar yarı yarıya düştü. 23 TL'den satılan ürün, savaşın çıkması ile birlikte anında 12 TL'ye düştü. 10 gün bu şeklide devam etti. Şu anda satışlarımızın sonuna geldik. 1 ton topluyorsak 500 kilogram ancak satış yapabiliyoruz. Bir sonraki dikim zamanı olan Temmuz ayı sonu itibariyle hazırlıklarımıza başlayacağız. Ağustos ayı itibariyle de fidelerimizi toprakla buluşturacağız" diye konuştu. - ANTALYA