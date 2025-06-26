Antalya\'da Kent Lokantası Açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıları sağlıklı, kaliteli ve ucuz yemekle buluşturmak amacıyla "Kent Lokantası" açıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek Kent Lokantası, Kepez ilçesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi üzerinde, Sur Yapı 100. Yıl Parkı içerisinde hizmet verecek. Kent Lokantası'nın ilerleyen günlerde, şehrin farklı noktalarında sayısının artırılması planlanıyor.

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, "Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerini, Muhittin Böcek Başkanımızla birlikte, Antalya'da birçok defa gördük. Halk Ekmek, halk mama, halk süt, sosyal tesisler ve plajlar gibi birçok projeyi hayata geçirdi. Buna şimdi bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'mizin içinde bulunduğu ekonomik durum belli. İnsanlarımız, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Hijyenik ve uygun ekonomik şartlarda hizmet verecek Kent Lokantamızda hafta içi her gün 4 çeşit sıcak yemek 90 TL'den vatandaşımızla sunulacak. Kent Lokantamız şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA