Antalya'da Kurulan Salı Pazarı Rusların Tercihi Haline Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Kurulan Salı Pazarı Rusların Tercihi Haline Geldi

Antalya\'da Kurulan Salı Pazarı Rusların Tercihi Haline Geldi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kurulan Salı Pazarı, bölgede bulunan Rus nüfusu yoğunluğundan dolayı 'Rus pazarı' olarak anılmaya başlandı. Türk vatandaşından çok Rusların tercih ettiği pazarda, pazar esnafı anlaşabilmek için Rusça öğreniyor. Ev alışverişini pazardan yapan Rus vatandaşlar ise fiyatların uygun olduğunu ve ürünlerin çok lezzetli olduğunu söylüyor.

08.08.2024 10:40
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Antalya'da Konyaaltı ilçesinde kurulan Salı Pazarı, bölgede bulunan Rus nüfusu yoğunluğundan dolayı "Rus pazarı" olarak anılmaya başlandı. Türk vatandaşından çok Rusların tercih ettiği pazarda, pazar esnafı anlaşabilmek için Rusça öğreniyor. Ev alışverişini pazardan yapan Rus vatandaşlar ise fiyatların uygun olduğunu ve ürünlerin çok lezzetli olduğunu söylüyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde her Salı kurulan Kapalı Salı Pazarı, Rusların alışveriş merkezi oldu. 2024 yılı hedefi 18 milyon turist olan Antalya'da, yerleşik yabancı nüfusu Rusya ve Ukrayna savaşının ardından tırmanışa geçti. 2 milyon 688 bin 4 kişinin yaşadığı şehirde, 172 bin 487 yabancı nüfus bulunuyor. En çok yabancı nüfusun bulunduğu Konyaaltı'nda ise 17 bin 683 nüfuslu Liman Mahallesi, 4 bine yakın yerleşik yabancı nüfusuyla diğer mahallelerin önüne geçiyor.

Pazarlık yapıyorlar

Mahallenin yüzde 25'ini oluşturan Rus vatandaşlar, Antalya'ya da uyum sağlıyor. Her Salı günü açılan Kapalı Salı Pazarı'ndan gıda, takı ve kıyafet alışverişini yapan yerleşik yabancılar, pazarcılarla pazarlık yapıyor, ikram edilen meyvelerin tadına bakıyor. Pazar esnafı ise daha çok Rusların alışveriş yapmasından memnuniyetini dile getirirken, anlaşabilmek için satış sırasında duydukları kelimelerle ve internet aracılığıyla Rusça öğrendiklerini ifade etti.

"Bir bütün gibi olduk"

Liman Mahallesi'nde pazarcılık yapan 15 yıllık esnaf Yunus Dilmes, müşterilerin çoğu Rus olduğu için Rusça öğrenmek zorunda kaldıklarını belirtti. Dilmes, "Onlar da yavaş yavaş Türkçe öğreniyor, içimizde oldukları için bir bütün gibi olduk. Pazarlık yapmaya başladılar, bazı ürünlerde fiyat yüksek olduğu için biraz şikayetçiler. Geçtiğimiz haftalarda fiyatı yüksek bir ürünün ücreti bu hafta düştüyse merak edip soruyorlar" diye konuştu.

Meyveleri tanıtacak kadar Rusça öğrendi

7 yıldır esnaflık yapan Celal Ağırman ise 2 yıl önce Rusça öğrenmeye başladığını ifade etti. Ağırman, "Meyveleri tanıtmak için çok tatlı, çok güzel kelimelerini ve meyve isimlerini öğrendim. Fiyat düşürmeye çalışıyorlar, pazarlık yapıyorlar, meyvenin kilosu 65 TL ise 60 olur mu diyorlar. Ben de olmaz diyorum" dedi.

"Rusça öğrenmediğimiz için tepki gösterenler oluyor"

Pazarda meyve tezgahı bulunan Faruk Çiçek ise Rus vatandaşların Türkçe öğrenme konusunda isteksizliklerine rağmen Rusça öğrendiklerini aktardı. Çiçek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkçe öğrenmiyorlar, biz kendimizi yorarak Rusça öğreniyoruz, bir buçuk iki sene önce öğrenmeye başladım, şimdi konuşabiliyorum. Güzel, tatlı kelimelerini öğrendim, kaç kilo geldiğini, ücretinin ne kadar olduğunu Rusça söylüyorum. Aralarında çok az Türkçe öğrenmeye çalışan var ama çoğunluğu çabalamıyor. Bazıları bize Rusça öğrenmediğimiz için kızıyor, tepki gösterenler oluyor."

"Onlar Türkçe öğrenmedi, biz Rusça öğrendik"

Antalya'da yaklaşık 20 yıldır pazarcılık yaptığını kaydeden Uğur Ağırman da, "Konyaaltı ve Lara bölgesi ağırlıklı olarak Ruslara hitap ediyor. Liman Mahallesi'nde yerleşik Rus sayısı çok fazla, son 2-3 yıldır çoğunluk oldu. Onlar Türkçe öğrenmedi, biz Rusça öğrendik. Ürün satmak için mecburi olarak onların dili aracılığıyla anlaşıyoruz" diye konuştu.

Rus vatandaşı İrina: "Fiyatlar çok uygun"

Pazardan meyve alışverişi yapan Rus vatandaş Irina Khudiakova ise, "Pazar çok güzel, sebze meyveler lezzetli, fiyatları düşük. Antalya çok güzel. Antalya'daki yemekler çok lezzetli. Fiyatları çok uygun, satıcılar çok iyi ve her şeye indirim yapıyorlar. Herkes buraya gelsin, herkes buradan çok memnun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Kurulan Salı Pazarı Rusların Tercihi Haline Geldi - Son Dakika

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