Antalya'da Market Denetimleri: 15 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Market Denetimleri: 15 Milyon TL Ceza

Antalya\'da Market Denetimleri: 15 Milyon TL Ceza
28.05.2025 12:19
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Kurban Bayramı öncesi Antalya'da marketlerde yapılan denetimlerde toplam 15 milyon TL ceza kesildi.

Antalya'da Kurban Bayramı öncesi market rafları incelendi. Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, fiyat etiketi bulunmayan veya kasa ile uyuşmayan ürünlere 3 bin 166 TL ceza uygulandığını dile getirdi. Özşahan, ayrıca bu yılın ilk 5 ayında 17 bin firmanın denetlendiğini ve toplamda 15 milyon TL'ye yakın para cezası uygulandığının bilgisini verdi.

Ticaret Bakanlığı'nın Kurban Bayramı öncesinde başlattığı ülke çapındaki denetimler kapsamında Antalya'da da marketler kontrol edildi. Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin fiyat etiketlerini ve kasa fiyatlarını inceledi. Ekipler, ürünlerin etiketlerini Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması ile tarayarak fiyat doğrulaması yaptı. Ürünlerin etiketleriyle kasada çıkan fiyatların uyuşup uyuşmadığını kontrol eden görevliler, tüm rafları tek tek denetledi.

"Vatandaş, etiket ve fiş fiyatını karşılaştırmalı"

Denetimlere katılan Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, "Kasa fiyat etiketi uygun mu? Raf fiyat etiketi uygun mu? Bunlara bakıyoruz. Eğer kasa ve raf fiyat etiketi uygun değilse, bunlara idari yaptırım uyguluyoruz. Her etiket için aykırı bir durum varsa 3 bin 166 lira idari yaptırım uygulanıyor. Raftaki ürünün, vatandaşın görebileceği yerde etiketi bulunmuyorsa da 3 bin 166 TL cezası var. Market gibi perakende ticaret yapılan yerlerde fiyat etiketinin bulunması zorunlu" dedi. Özşahan, vatandaşlara şu uyarıda bulundu:

"Vatandaş, ürünün altında görünebilir yerde etiketi var mı, yok mu buna bakacak. Kasada fiş ile karşılaştıracak. Eğer fiyatlar uyuşmuyorsa kasa görevlisine durumu iletebilir. Gerekirse Ticaret İl Müdürlüğümüze müracaat edebilirler."

17 bin firma denetlendi, 15 milyon TL ceza uygulandı

2025 yılı Ocak ayından bu yana gerçekleştirilen denetimlere ilişkin de rakamlar paylaşan Özşahan, "2025 yılı içerisinde Ocak'tan bugüne kadar 17 bin 266 firmada denetim yapıldı. Toplamda 2 milyon 103 bin ürün kontrol edildi. Bin 468 firmada aykırılık tespit ettik. 3 bin 950 üründe ise hiç fiyat etiketi bulunmadığını belirledik. Bu denetimlerin toplamında 15 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Politika, Ekonomi, antalya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Market Denetimleri: 15 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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