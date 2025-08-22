Antalya'da Sayaç Değişim Operasyonu Başlatıldı - Son Dakika
Ekonomi

Antalya'da Sayaç Değişim Operasyonu Başlatıldı

22.08.2025 12:43  Güncelleme: 12:48
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 200 bin yeni sayaç ve 100 bin sayaç montajı süreciyle eski içme suyu sayaçlarını yenileme çalışmalarına başladı. Bu proje, 2025 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen 285 milyon TL bedelli ihale kapsamında hayata geçiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, sayaç montaj işine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. 2025 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen ve toplam 285 milyon TL bedelle sonuçlanan ihale kapsamında, 200 bin adet yeni sayaç ve 100 bin adet sayaç montajı süreci başlatıldı.

ASAT Genel Müdürlüğü hayata geçirdiği proje ile eskiyip yıpranmış olan içme suyu sayaçlarını yenilemeye başladı. 5 merkez ilçede tek tek binaları dolaşan ASAT ekipleri eski sayaçları sökerek yerine yeni sayaçları monte ediyor.

ASAT Sayaç ve Saha İşleri Müdürü Emre Akdemir, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Antalya'nın 5 merkez ilçesinde başlattığımız çalışmalarla 10 yıllık ömrünü doldurmuş sayaçların değişimine başladık. Bu süreç, ASAT tarihinde bu ölçekte gerçekleştirilen ilk sayaç değişim operasyonudur" dedi.

"Abone sayısında rekor artış"

Akdemir, Antalya'da nüfus artışıyla birlikte abone sayısındaki ciddi yükselişe dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: "2019 yılından bu yana kentimizin nüfusu yaklaşık 200 bin kişi arttı. Ancak aynı dönemde abone sayımız yaklaşık 400 bin artarak şu anda 1 milyon 555 bin seviyesine ulaştı. Antalya, bu verilerle 30 büyükşehir arasında abone sayısı en hızlı artan şehir konumunda. Bu hızlı artışa paralel olarak hizmet ağımızı da genişletiyoruz. 2026 yılı itibarıyla sayaç değişim sürecinin 19 ilçemize yayılmasını hedefliyoruz" dedi.

Eski sayaçlar geri dönüşüme kazandırılıyor

ASAT, sadece yeni sayaç montajıyla değil, kullanım ömrünü tamamlamış eski sayaçların geri dönüşüme kazandırıyor. Hurdaya ayrılan sayaçlar içerdikleri değerli metaller sayesinde trampa yöntemiyle yeni sayaç alımında kullanılıyor. Böylelikle hem çevreye katkı sağlanıyor hem de maliyetlerden tasarruf ediliyor.

Modern dönüşümle uzun vadeli hizmet hedefi

ASAT, bu büyük yatırımla birlikte Antalya'da su tüketimi ölçüm sistemlerini modernize etmeyi, kayıp-kaçak oranlarını düşürmeyi ve abonelere daha güvenilir bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Gerçekleştirilen bu değişim süreciyle birlikte, şehrin altyapı kalitesine uzun vadeli katkı sağlanması hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
