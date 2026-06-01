Antalya\'da Spor Turizmi Zirvesi

Spor Turizmi Birliğince Antalya'da düzenlenen "Sports Events" Türkiye etkinliğine farklı ülkelerden 50 uluslararası spor turizmi acentesi katıldı.

Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Nirvana Cosmopolitan Hotel'de düzenlenen etkinliğin açılışında, Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı Spor Pazarlama Müdürü Serhan Sarı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler ve Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz'ın yanı sıra 50 uluslararası spor turizmi acentesinin temsilcileri yer aldı.

Açılış programında Türkiye'nin spor turizmi alanındaki büyüme potansiyeli, sahip olduğu güçlü tesis altyapısı, dört mevsime yayılan organizasyon kapasitesi ve uluslararası pazardaki rekabet gücü değerlendirildi.

Nida Kiraz, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin spor turizmindeki yükselişini uluslararası işbirlikleriyle desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda spor turizminde çok önemli bir ivme yakaladığını ifade eden Kiraz, şöyle konuştu:

"Sahip olduğumuz iklim avantajı, tesis kalitesi, ulaşım altyapısı ve organizasyon tecrübemiz sayesinde dünyanın en önemli spor turizmi destinasyonlarından biri olma yolunda ilerliyoruz. Organizasyon ile dünyanın önde gelen satın alıcılarını, organizasyon şirketlerini ve destinasyon yöneticilerini ülkemizde buluşturuyoruz. Burada kurulacak işbirliklerinin önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin spor turizmi ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Etkinlikte, Antalya'nın yanı sıra Uludağ, Çanakkale ve Kayseri gibi Türkiye'nin önemli spor turizmi destinasyonlarından otellerin yöneticileri ve organizasyon firmalarının doğrudan görüşmeler yapması bekleniyor.

1200'ün üzerinde iş görüşmesinin gerçekleştirilmesi amaçlanan organizasyon, 3 Haziran'da sona erecek.