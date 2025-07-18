Antalya\'da Start-Up Zone-Demoday Heyecanı

Antalya OSB Teknopark, ekim ayında düzenlenecek Start-Up Zone-Demoday organizasyonu ile turizm sektöründe yenilikçi bir platforma öncülük edecek.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark, turizm sektöründeki dijital ve yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. İTÜ ARI Teknokent ve Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF) iş birliğiyle hayata geçirilecek Start-Up Zone-Demoday organizasyonu, girişimcilik ve inovasyon odağında turizm sektörünün geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor. ATF 2025 kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Start-Up Zone-Demoday, turizm teknolojilerinde küresel vizyonu olan yenilikçi girişimleri ve yatırımcıları bir araya getirecek. Organizasyon kapsamında başvuru yapanlar arasından seçilecek start-up'ların turizm sektörü temsilcileriyle doğrudan etkileşim kurması sağlanıp, yatırımcılarla buluşabileceği bir platform oluşturulacak. Platformda yer alacak girişimcilere ücretsiz stant, turizm profesyonelleriyle yüz yüze (B2B) görüşmeler ve yatırımcı karşısında sahne alma fırsatı sunulacak.

Yatırımcılar ile doğrudan temas

Etkinlik, 22-24 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Antalya Turizm Fuarı çatısı altında gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler,"Turizmde Dijital Dönüşüm", "Yeşil Dönüşüm" ve "Havalimanlarında Mobilite" başlıklarında geliştirilen teknolojileri yakından tanıma şansı bulacak. İkinci gün düzenlenecek Demoday oturumunda seçilen girişimler 4 dakikalık sunumlarla yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, melek yatırımcılar ve sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kuracak. Bu birebir görüşmeler yalnızca yatırım değil, potansiyel ortaklıklar ve stratejik iş birlikleri için de önemli fırsatlar sunacak. Katılımcılar, markalarını tanıtırken aynı zamanda dinamik ve yüksek potansiyele sahip start-up'larla birebir iletişim kurma fırsatı elde edecek.

Gönen'den yarının liderleri ile tanışma çağrısı

Antalya OSB Teknopark'ın büyük bir dönüşüme öncülük etmek için yola çıktığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, "2023 yılında ilk firmamızı kabul ettiğimiz günden bu yana büyük bir ivme ile yüzde 90 doluluk oranına ulaştık. Bugün geldiğimiz noktada Antalya OSB Teknopark, Ar-Ge ve inovasyonun üssü haline geldi. ATF Start-Up Zone&Demoday organizasyonu da turizme yönelik geliştirdiğimiz ve protokol paydaşlarıyla birlikte ilk defa hayata geçirdiğimiz yepyeni bir platformdur. Turizm, Antalya'mızın ve ülkemizin en stratejik sektörlerinden biri. Biz de bu sektörde dijitalleşme ve sürdürülebilirliği temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu platform sadece bugünün değil, yarının sektör liderleriyle tanışmak için de önemli bir fırsattır. Tüm paydaşlarımızı turizmin geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya OSB Teknopark ev sahipliğinde gerçekleşen protokol imza törenine Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Atilla Dikbaş, GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ergin Civan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Eroğlu ve Erdal Kılıç ile Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay katıldı. Törende üç kurum arasında iş birliği protokolü imzalanarak, organizasyon resmi olarak duyuruldu. - ANTALYA