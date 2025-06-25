Antalya'da Taşınmaz İhalesine 100 Milyon Lira Teklif

Antalya'daki taşınmazın özelleştirme ihalesinde toplam 100 milyon liralık teklif verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya'nın Side ilçesindeki 4 bin 762 metrekarelik taşınmaz için 100 milyon liralık en yüksek teklifi, Mehmet Gültekin sundu.