Antalya'da toplu taşımaya yüzde 20 zam - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da toplu taşımaya yüzde 20 zam

09.06.2022 15:07
Antalya'da toplu taşımaya yüzde 20 zam

Antalya'da ulaşım ücretlerine ortalama yüzde 20 zam yapılması kararı alındı.

Antalya'da ulaşım ücretlerine ortalama yüzde 20 zam yapılması kararı alındı. Böylece 6 lira 70 kuruş olan indirimsiz toplu taşıma ücreti 8 TL'ye yükseldi. Öğrenci ücreti ise 3 lira 40 kuruştan, 4 TL'ye çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekreteryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Böylece 6 lira 70 kuruş olan indirimsiz toplu taşıma ücreti 8 TL'ye yükseldi. 5.70 olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 7 TL'ye, 3.40 TL olan öğrenci 4 TL olurken, aktarma ücreti ise 2.5 TL oldu.

Yeni tarifenin yarından itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenildi. Alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, "UKOME toplantısı bitti. İmzalanacak. Yarın uygulanmak üzere onayladı. Biz 10 TL talep ettik. 8 TL olarak geçti. Son 2 haftada yakıta 6 TL zam geldi. Bunun 1.30 kuruşu zam olarak yansıdı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz. Biz şartları sonuna kadar zorlayarak vatandaşımızı taşımaya devam edeceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz. Şuanda Antalya'da 450 araçla 250 bin vatandaşımıza taşımacılık hizmeti veriyoruz" dedi. - ANTALYA

Antalya'da toplu taşımaya yüzde 20 zam
Antalya'da toplu taşımaya yüzde 20 zam
Antalya'da toplu taşımaya yüzde 20 zam

YORUMLAR
500
Ekilmeyen tarım arazileri ata tohumuyla yeşerdi Ekilmeyen tarım arazileri ata tohumuyla yeşerdi Antalya'da Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi Açıldı Antalya'da Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi Açıldı
Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da toplu taşımaya yüzde 20 zam - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:15:03. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da toplu taşımaya yüzde 20 zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement