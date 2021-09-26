Antalya'da turizm sektörünün durumu ve beklentileri ele alındı

Antalya'da düzenlenen toplantıda turizm sektörünün durumu ve beklentileri ele alındı.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Belek Turizm Merkezi'nde şirketine ait otelde düzenlenen "Turizm sektörünün pandemiye rağmen bu yıl gösterdiği performansı ve gelecekteki beklentileri" konulu toplantıda, temmuz ve ağustosu tam dolulukla kapattıklarını aktardı.

Ekim ayında ise yüzde 95 oranından doluluk beklediklerini belirten Şahin, Antalya turizminin yaz aylarını göreceli olarak diğer bölgelerden daha iyi geçirdiğini kaydetti.

Türkiye'ye ağustos sonuna kadar 14 milyon turist geldiğine işaret eden Şahin, "Geri kalan aylarda da turizm bu performansı gösterirse sene sonuna kadar 23 milyonu bulabiliriz. Vaka sayılarını aşağı çekebilirsek, İstanbul ve Batı Anadolu'da biraz hızlanırsa turist sayısında 25 milyonu bulabiliriz. Böylece bu sene turist sayısı geçen senenin iki misline çıkacaktır. 2022'de salgın kontrol altına alınırsa, birikmiş tatil arzusunun da ivmesini alarak turist sayısında en az yüzde 50 artış yakalarız." diye konuştu.

Şahin, bu sene salgına rağmen önemli stratejik kararlar alarak ve pazarları çeşitlendirerek Ukrayna, Polonya ve Kazakistan'a açıldıklarını ifade etti.

"En büyük sorun personel"

Anex Tour Genel Müdürü Vural Karasu ise salgının turizm açısından 2016'da yaşanan Rusya olayından çok daha büyük bir kriz olduğunu belirtti.

Turizmcilerin en büyük sorununun personel olduğunu savunan Karasu, "Birçok otel personel olmadığı için rezervasyon alamıyor. Orta ve uzun vade de personel ihtiyacı doğacak. Sekiz ay açık kalıp on iki ay maaş vermek mümkün değil. Bunu meslek olarak görmek gerekir ve bu ancak hükümet ile iş birliği yapılarak çözülebilir." dedi.

Meeting Point Türkiye Genel Müdürü Kamil Özil de salgın nedeniyle 2020'de ancak 400 bin civarında Alman turistin Türkiye'ye geldiğini aktardı.

Bu yıl Alman turist sayısında bir milyona ulaşılacağını vurgulayan Özil, "2022 yılında Alman turist sayısını, 2019'a göre iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya ve ekonomistler de söz alarak toplantıya katkı yaptılar.