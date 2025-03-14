Antalya\'da Üreten Kadınlar Çalıştayı Düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Üreten Kadınlar Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştay kapsamında kadınların daha fazla istihdama katılabilmesi, kadın emeğinin görünür olması ve kadınların mikro düzeyde ürettikleri ürünlerin bireysel kalkınmalarına etkisi gibi konular ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce Üreten Kadınlar Çalıştayı düzenlendi. Dr. Güngör Çabuk'un Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen çalıştaya Akdeniz Üniversitesi KATCAM Müdürü Doç. Dr. İlkay Kutlar, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nazlı Küçüksarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürü Asaf Özalp, Antalya Köy Pazarı Kadın Kooperatifi Başkanı İkbal Yalın, 7K Kadın Kooperatif Ortağı Melike Kalem ve Pamfilya Kadın Kooperatifi Başkanı Ece Damar konuşmacı olarak katıldı.

Panelde konuşan KATCAM Müdürü Doç. Dr. İlkay Kutlar, "Antalya'da kadınların hem eğitim seviyesi hem de istihdam açısından dezavantajlı olduğunu görüyoruz. Boşanma oranlarında da Türkiye'deki ilk 4 il içerisinde. Boşanmış kadınların istihdamda yer alma oranı ise yüzde 43 civarında. Bu da kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi açısında önemli. Kadınların istihdamda kendilerini en rahat hissettikleri yer kooperatifçilik diyebiliriz. Tarımda kadınlar ücretiz aile işçisi konumunda. Pandemi döneminde kadınlar evde ürettikleri ürünleri internet ortamında satma fırsatı buldular. Böylece girişimci kadın kooperatif sayısı da arttı" ifadelerini kullandı.

"Markalaşma ve pazarlama önemli"

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu da girişimciyi başarıya götüren kişisel özellikler, markalaşma, pazarlama iletişimi, ürünün pazar değeri oluşturulması konularında konuştu.

"Büyükşehir kadınların yanında"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nazlı Küçüksarı ise konuşmasında belediyenin kadınlara verdiği desteklerden bahsetti. Küçüksarı, "Belediyemiz kadınların güçlenerek, sosyal ve iş hayatına daha fazla katılması adına, kadınlara yönelik birçok çalışma yürütüyor. Kadınların, bireysel farklılıklarının artırılarak hayata karşı daha güçlü hissetmeleri, kaliteli zaman geçirmeleri konusunda destek olmak amacıyla hayata geçirilen Kadın Danışma Merkezi'nde hobi atölye çalışmaları ve eğitimler düzenliyoruz. Amacımız kadınların gündelik yaşamdaki yüklerini aza indirgeyerek onların etkinlerle ve eğitimlerle sosyalleşmelerini sağlamak" diye konuştu.

"Üreten kadınlara destek"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürü Asaf Özalp, yapı kooperatiflerinin başarısızlığından dolayı toplumdaki algının kooperatiflere bakış açısının olumsuz yönde olduğuna dikkat çekerek, "Biz bunu nasıl kırabilir değiştirebiliriz. Kooperatiflerin temel amacı yardımlaşarak büyümektir. Kooperatifleri kurarken bir hedef ve projeniz olmalıdır. Büyükşehir olarak kadın kooperatiflerine ciddi destek veriyoruz. Eğitim, danışmanlık ve makine teçhizatı konularında destekler sürüyor" dedi.

Çalıştay çerçevesinde Antalya Köy Pazarı Kadın Kooperatifi Başkanı İkbal Yalın, 7K Kadın Kooperatif Ortağı Melike Kalem, Pamfilya Kadın Kooperatifi Başkanı Ece Damar da kooperatifçilikte yaşadıkları deneyimlerini paylaştı. Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınma Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nde görev yapan personele eğitim sertifikaları verildi. - ANTALYA