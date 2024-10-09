Antalya'da Yeni Toptancı Hali Kompleksi Projesi'nde Son Aşamalara Gelindi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya'da Yeni Toptancı Hali Kompleksi Projesi'nde Son Aşamalara Gelindi

Antalya\'da Yeni Toptancı Hali Kompleksi Projesi\'nde Son Aşamalara Gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya Türkler'de inşa ettiği Toptancı Hali Kompleksi Projesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı ve çevre düzenlemesi sürüyor. Proje, bölgede ticaret yapan esnafa modern bir mekan sunacak.

09.10.2024 12:49  Güncelleme: 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgede dağınık halde bulunan toptancı hallerini tek bir çatı altında toplayacak Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hali Kompleksi Projesi adım adım sona yaklaşıyor. 159 dükkan, 34 ardiye, 28 adet esnaf için ticari dükkanın yer aldığı projede altyapı çalışmaları da tamamlanırken, çevre düzenlemesi yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya Türkler'de inşa ettiği Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi'nde sona gelindi. Modern imkanlar ile donatılan toptancı halinin daha kullanışlı ve rahat olması için proje revize edildi. Projeye, esnaftan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda ek ihale ile sundurma ve bodrum ardiyelerinin önüne de yanaşma rampaları yapıldı.

Büyük oranda tamamlanan Yeni Alanya Toptancı Hali Projesi'nde sundurma imalatlarının betonarme temel ve kolon ayakları tamamlandı. Altyapı çalışmaları bitirildi, iç meydan betonu tamamen döküldü. Saha betonu dökümü yüzde 75 oranında tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

156 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor

Bölgede dağınık halde bulunan toptancı hallerini tek bir çatı altında toplayacak Yeni Toptancı Hali Kompleksi, 156 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor. Yeni hal kompleksi, bölgede ticaret yapan tüccar, komisyoncu ve üreticiler daha rahat şartlarda hizmet alıp sunmasını sağlayacak. Sosyal donatı alanlarının da yer alacağı tesiste 19 hal blokunda 159 dükkan, 4 ardiye blokunda 34 dükkan, 1 idari ve 1 ticari blokta 28 iş yeri, 4 banka ve 1 postane dükkanı olmak üzere 26 blok yer alıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, antalya, Ekonomi, Alanya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Yeni Toptancı Hali Kompleksi Projesi'nde Son Aşamalara Gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
23:30 Uraz Kaygılaroğlu’nun poz verdiği serginin sahibi konuştu Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu
23:07 TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira’yı göreve getirdi TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira'yı göreve getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 13:05:06. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Yeni Toptancı Hali Kompleksi Projesi'nde Son Aşamalara Gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.