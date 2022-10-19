Antalya ekonomi: Gübre üreticileri ve sektör paydaşları Antalya'da buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya ekonomi: Gübre üreticileri ve sektör paydaşları Antalya'da buluştu

19.10.2022 15:02
Antalya ekonomi: Gübre üreticileri ve sektör paydaşları Antalya'da buluştu

Antalya haberleri: Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Başkanı Metin Güneş, salgın sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı gibi olumsuzlukların dünya genelinde gübre fiyatlarının artmasına neden olduğunu belirtti.

Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Başkanı Metin Güneş, salgın sürecinin yanı sıra Rusya- Ukrayna savaşı gibi olumsuzlukların dünya genelinde gübre fiyatlarının artmasına neden olduğunu belirtti.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, GÜİD yönetim kurulu üyeleri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Dursun Büyüktaş ve sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.

GÜİD Başkanı Metin Güneş, yaptığı konuşmada, son yıllarda dünya genelinde gübre fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Bu artışın bir çok nedenden kaynaklandığını belirten Güneş, "Salgın dönemi, üretim ve sevkiyat ürünlerindeki yükseliş, doğalgaz krizi ve Rusya ile Ukrayna savaşı gübre fiyatlarını etkiledi. Bugün dünyada gıda arz ve güvenliği açısından en çok üzerinde durulan konuların başında tarım geliyor. Tarım ve gıda dediğimizde bitkisel üretim bu işin en önemli kısmını oluşturuyor. Bitkisel üretimde verim ve kalitenin en önemli ihtiyacı olan gübre fiyatları son 2 yılda ciddi artış gösterdi." diye konuştu.

GTS sorunu

Metin Güneş, Türk gübre üreticilerinin dünya genelindeki krizin yanı sıra son dönemde Gübre Takip Sistemi'nde (GTS) uygulanan geriye dönük fiyat farkı faturaları nedeniyle zorluk yaşadığını dile getirdi.

GTS yüklenici firmasının bu yıl üreticilerden geriye dönük fiyat farkı talep ettiğini aktaran Güneş, "Fiyat farkı faturalarıyla gelen ek maliyetler, çiftçileri zora sokmakta. Sektör temsilcileri olarak geriye dönük fiyat farkı faturalarını reddediyoruz." dedi.

Güneş, ek maliyetlerin üretim ve sevkiyatı olumsuz etkilenebileceğine işaret ederek, geriye dönük faturaların iptal edilmesi, sistemin yeniden uyarlanması ve aksaklıklarının giderilmesi için sektör paydaşlarıyla istişare edilerek çözüm bulmasını talep ettiklerini kaydetti.

ATSO Başkanı Ali Bahar ise gübre sektöründeki sorunlara ilişkin birincil elden çözüm çalışmaları yürüteceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Antalya haberi | Konyaaltı'na Ukraynalı rakip Antalya haberi | Konyaaltı'na Ukraynalı rakip Antalya gündem haberi | Ukraynalı askerlerin kışlık bot, mont, kamuflaj ve hücum yeleği ihtiyaçları Antalya'dan gidiyor Antalya gündem haberi | Ukraynalı askerlerin kışlık bot, mont, kamuflaj ve hücum yeleği ihtiyaçları Antalya'dan gidiyor

Metin Güneş, Ukrayna, Antalya, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya ekonomi: Gübre üreticileri ve sektör paydaşları Antalya'da buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
20:02 Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 21:20:10. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya ekonomi: Gübre üreticileri ve sektör paydaşları Antalya'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement