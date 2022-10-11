Antalya ekonomi haberleri: Kepez'den üreten kadınlara 'Hanımeli Marketleri' - Son Dakika
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Antalya ekonomi haberleri: Kepez'den üreten kadınlara 'Hanımeli Marketleri'

11.10.2022 12:54
Antalya ekonomi haberleri: Kepez'den üreten kadınlara 'Hanımeli Marketleri'

Antalya bölgesinden gelen habere göre Kepez Belediyesi, üreten kadınları buluşturan Kadın Kooperatiflerinin ürünlerini pazarlayabilecekleri 'Hanımeli Marketleri'ni Antalya'ya kazandırmaya hazırlanıyor.

Kepez Belediyesi, üreten kadınları buluşturan Kadın Kooperatiflerinin ürünlerini pazarlayabilecekleri 'Hanımeli Marketleri'ni Antalya'ya kazandırmaya hazırlanıyor.

Üreten, emeğini ekonomik değere dönüştürmek isteyen kadınları 5 maddelik 'Kadın Kooperatifleri Destek Paketi' ile cesaretlendiren Kepez Belediyesi, yeni projelerle girişimci kadınlara destek olmaya hazırlanıyor. Kadın kooperatifleri için yeni çalışmalar ortaya koyan Kepez Belediyesi, üreten kadınlar için 'Hanımeli Marketleri'ni Antalya'ya kazandırıyor. Kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin, Hanımeli Marketleri ile doğrudan tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor. Üreten kadınları desteklemek, kooperatifçilik modeli ile daha da güçlenmesini sağlamak amacıyla yola çıkan Kepez Belediyesi, girişimci kadınların ürünlerini kolayca pazarlayabilecekleri bir sanal mağazanın da kurulması üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Kepez Belediyesi'nin kuracağı Hanımeli Marketleri ve sanal ortam mağazacılığı ile kadınlar ürettikleri ürünleri kolay yoldan pazarlama imkanı bulabilecekler. Üreten ve ürettiklerini kolay yoldan satabilen, pazarlayabilen kadınlar daha çok üreterek, hem ülke ekonomisine hem de ev ekonomilerine daha çok katkı sağlamış olacaklar.

Kepez'den kadın girişimcilere büyük destek

Kepez Belediyesi, üreten kadınlara destek sunabilmek için ilk etapta 2019 yılında hizmet çatısı altında 'Kadın Koordinasyon Merkezi'ni kurdu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün seçim kampanyasındaki 123 proje vaadinden biri olan Kadın Koordinasyon Merkezi, bugüne kadar çalışmalarıyla kadın girişimcilere gelecek hedeflerinde adeta pusula oldu. Kepez Belediyesi'nin, 5 maddelik Kadın Kooperatifleri Destek Paketi ise kadın girişimcileri cesaretlendiren en büyük adım oldu. Kadın Kooperatifleri Destek Paketinde yer alan; Girişimci eğitim programları, kooperatif kuruluşlarına destek, üretim süreçlerine destek, pazarlama süreçlerine destek ve alım garantisi verme destekleri girişimci kadınlara kooperatifçilik çatısı altında güçlerini birleştirme imkanı sundu. Bu yıl ikincisi düzenlenen Kadın Kooperatifleri Festivali ile de, Türkiye'nin dört bir tarafındaki kadın girişimciler Antalya'da buluşturuldu. Kepez Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde hizmete kazandıracağı Hanımeli Marketleri ve üzerinde çalışılan sanal mağazacılık ile Antalya'nın üreten kadınları artık daha da güçlenecek. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya ekonomi haberleri: Kepez'den üreten kadınlara 'Hanımeli Marketleri' - Son Dakika

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