Antalya ekonomi haberi... Antalya'da sezonun ilk domates hasadı yapıldı - Son Dakika
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Antalya ekonomi haberi... Antalya'da sezonun ilk domates hasadı yapıldı

19.10.2022 10:42

Antalya bölgesinden gelen habere göre - Antalya'da sezonun ilk domates hasadı yapıldı Antalya'nın Aksu ilçesinde 32 bin dekar alanda üretilen domatesin ilk hasatı yapıldı.

- Antalya'da sezonun ilk domates hasadı yapıldı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde 32 bin dekar alanda üretilen domatesin ilk hasatı yapıldı. Üreticiler domates fiyatlarının havaların soğumasıyla birlikte artacağını söyledi.

Türkiye'nin örtü altı sebze ve meyve deposu Antalya'da örtü altı tarım da hasatlar başladı. Her türlü sebze ve meyve yurt içinde ve yurt dışından talep ediliyor. Ülke ekonomisine katkı sağlayan yaş sebze ve meyve, ihracatta da ilk sırada yer alıyor.

Aksu İlçesi Topallı Mahallesi'nde 16 dekar alanda domates üreticisi Okan Basak, seralarında ilk hasatlarını gerçekleştirdiklerini, toplanan ürünlerin yurt içerisinde satılacağını ifade etti. Basak, "İlk hasadı bugün yapıyoruz. Başlangıçta dekar başına 1,5 ton ürün alabiliyoruz. Topladığımız domatesleri hale götürüyoruz. İlk hasatlar yurt içine satılıyor. İlk hasatlar da kalite biraz düşük olduğu için dış pazar ilerleyen günlerde olacak" dedi.

Soğuk hava ihracatı artıracak

Soğuk havanın gelmesiyle ihracatın artacağını belirten Basak, "Rusya- Ukrayna savaşı ve Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle taleplerin artacağını ve fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz. Yetiştirici olarak fide, gübre, ilaç, yakıt, işçilik maliyetlerini hesaplarsak domatesin satış fiyatının 10 TL'nin altında olmaması gerekiyor. Sezonda, dekarda 8-10 ton domates alıyoruz. 16 dekarda 160 ton domates almayı hedefliyoruz. Bugün 8 kişi domates topluyoruz. Sabah saat 06.30'da kalkıyoruz. Seraya giriyoruz. Mesaimiz hava kararınca bitiyor. İlk hasadı yaptık, 10 gün dinlenmeye bırakacağız. Ardından hasatlar devam edecek. Bütün üreticilerimize bereketli ve kazançlı bir sezon diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya ekonomi haberi... Antalya'da sezonun ilk domates hasadı yapıldı - Son Dakika

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