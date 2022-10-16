Antalya haberi... Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı 16-23 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek

TÜBİTAK'ın ev sahipliğinde 16-23 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'na (The European Girls' Olympiad in Informatics –EGOI) 44 ülkeden 160 kız öğrenci katılacak.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, organizasyon kapsamında, kız öğrencilerin eğitmenlerinin de yer aldığı 300 kişiyi ağırlayacak.

Madalya töreni 22 Ekim'de gerçekleştirilecek. Başarılı olanlar ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden alacak.

EGOI, kız öğrencilerin bilgisayar dalına ilgilerini artırmak amacıyla 2021 yılından itibaren uluslararası düzeyde düzenleniyor. Olimpiyat, katılımcıların zorlu algoritmik problemleri çözmeye çalıştığı 2 yarışma gününden oluşuyor. Her katılımcı ülke, ortaokul ya da lise öğrenimi gören en fazla 4 kız öğrenciden oluşan bir grupla olimpiyata katılabiliyor.

"Milli takımımızda yer alan 8 kız öğrencimizle ülkemizi temsil edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "TÜBİTAK olarak, ülkemizin bilimsel faaliyetlerde etkin rol aldığı kız öğrencilerin eğitimini ve kadın araştırmacıların kariyerlerini her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Bu kez uluslararası bir olimpiyata ev sahipliği yapabilecek bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olduğumuzun, 44 ülkeden yaklaşık 300 katılımcıyla görülebileceği organizasyona ev sahipliği yaparak, milli takımımızda yer alan 8 kız öğrencimizle ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin artık bu tür prestijli organizasyonlarda sadece katılımcı değil organizatör olarak yer almasının, geleceğe olan umutlarını daha da artırdığını ifade eden Mandal, 2020 yılında Uluslararası Kimya Olimpiyatı'na ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu yıl Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'na, 2023 yılında da Balkan Matematik Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Mandal, geçen yıl 14-19 Haziran tarihlerinde İsviçre'de düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'na 43 ülkeden 157 öğrencinin katıldığını ve Türkiye'yi temsil eden kız öğrencilerin 1 bronz madalya kazandığını belirtti.