Antalya haberleri: Malta bayraklı lüks yolcu gemisi Mein Schiff 6, Antalya'ya demir attı - Son Dakika
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Antalya haberleri: Malta bayraklı lüks yolcu gemisi Mein Schiff 6, Antalya'ya demir attı

11.10.2022 14:57
Antalya haberleri: Malta bayraklı lüks yolcu gemisi Mein Schiff 6, Antalya'ya demir attı

Antalya haberler... Malta bayraklı lüks yolcu gemisi Mein Schiff 6, Girit Adası Kandiye'den Antalya'ya geldi.

Malta bayraklı lüks yolcu gemisi Mein Schiff 6, Girit Adası Kandiye'den Antalya'ya geldi.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, 295 metre uzunluğunda, 98 bin 811 gross ton ağırlığındaki kruvaziyer gemisini ağırladı. Mein Schiff 6, 2 bin 301 yolcu su ve 918 mürettebatı ile limana demirledi. Gemiden inen yolcular Antalya'nın tarihi yerlerini gezerek alışveriş yaptı.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, kruvaziyer turizmi açısından yoğun bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Bugüne kadar 15 kruvaziyer gemisiyle gelen 10 bine yakın yolcuyu ağırladıklarını aktaran Sert, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar rezervasyonlar doğrultusunda 38 kruvaziyer gemisiyle yaklaşık 35 bin yolcuya ulaşacağımızı öngörüyoruz. QTerminals Antalya, liman tesislerinin kapasitesi ve hizmet kalitesiyle Akdeniz'de iç ve dış turizm açısından önemli bir role sahip. Antalya'yı mevcut potansiyeliyle Doğu Akdeniz'de yeni bir dönüş merkezi haline getiriyoruz. Türkiye'nin gelişme potansiyeli en yüksek limanlarından biri olan QTerminals Antalya, İzmir- Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili kıyı şeridindeki en büyük organize liman."

Yılda yaklaşık 200 bin yolcuya ev sahipliği yapan limanda, yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de dahil olmak üzere tam terminal hizmetleri sunulduğunu belirten Sert, toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip limanda, 1830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1000 metrekare bagaj alanı bulunduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Girit Adası, Türkiye, Antalya, Malta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya haberleri: Malta bayraklı lüks yolcu gemisi Mein Schiff 6, Antalya'ya demir attı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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