Antalya Havalimanı'na 2,5 Milyar Euro Finansman - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Havalimanı'na 2,5 Milyar Euro Finansman

Antalya Havalimanı\'na 2,5 Milyar Euro Finansman

TAV ve Fraport, Antalya Havalimanı genişlemesi için 2,5 milyar Euro'luk finansman anlaşması sağladı.

29.04.2025 23:39
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TAV Havalimanları ve Fraport, Antalya Havalimanı işletme ve genişleme projesi için bankalarla 13,5 yıllık 2,5 milyar Euro tutarında uzun dönemli finansman anlaşmasını tamamladı.

Antalya Havalimanı işletme ve genişleme projesi uzun dönemli finansman paketini Akbank, Alpha Bank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Bank of China, Deutsche Bank, German Investment Corporation (DEG), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), National Bank of Greece, QNB, TEB, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nda oluşan konsorsiyum sağladı. TAV Havalimanları Finans Başkan Yardımcısı (CFO) Burcu Geriş "Antalya Havalimanı projesinin ilk etabını tamamlarken uzun dönemli finansman anlaşmasını da kapatmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Antalya, Akdeniz'in en büyük turizm merkezi ve Türkiye'nin dış hat trafiği açısından ikinci büyük havalimanı konumunda. Bu stratejik yatırım, bölgenin kalkınması ve uzun vadeli gelişimi açısından büyük öneme sahip. Türkiye'den ve uluslararası finans kuruluşları ve bankaların katıldığı bu anlaşma projeye, Türkiye turizm endüstrisine ve geçmişten bugüne gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalara duyulan güvenin göstergesidir" dedi.

'KAPASİTE 80 MİLYON YOLCUYA ÇIKACAK'

TAV Havalimanları ve Fraport ortak girişimi, Antalya'daki genişleme çalışmalarının ilk aşamasını üç yıldan kısa sürede tamamladı. Ortaklık imtiyaz süresi içinde havalimanının kapasitesini 80 milyon yolcunun üzerine çıkaracak. T2 dış hatlar ve iç hatlar terminallerinin toplam alanı yaklaşık iki katına çıkarak sırasıyla 225 bin metrekare ve 75 bin metrekare oldu. Toplam ticari alanlar yaklaşık üç katına çıktı ve T2'deki lounge, yiyecek ve içecek ve duty-free alanları tamamen yeniden tasarlandı. Ayrıca, apronda 1,4 milyon metrekare alan eklenerek, uçak park alanlarının sayısı önemli ölçüde artırıldı ve 202'ye ulaştı. Çok katlı otopark, yeni taksi yolları, bağlantı yolları, uçak bakım hangarları, genel havacılık terminali ve diğer tesisler birinci faz yatırım kapsamında tamamlandı.

2024 YILINI 38 MİLYON YOLCU İLE KAPADI

Antalya Havalimanı 2024'te 52 ülkede 229 destinasyona -214 uluslararası ve 15 iç hat- uçan toplam 105 havayoluna hizmet verdi. Havalimanı tarihindeki en yüksek trafiği olan 31,7 milyon dış hat ve 6,6 milyon iç hat yolcusuna hizmet sundu. TAV Havalimanları ve Fraport, 2018'den beri havalimanını ortak olarak işletiyor. Ortaklık, Aralık 2021'de yapılan ihalede işletme süresini 2051 sonuna kadar uzattı. Aralık 2026'da başlayacak 25 yıllık dönem için toplam 7,25 milyar Euro + KDV'dir kira ödenecek. Toplam imtiyaz ücretinin dörtte biri Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) peşin olarak ödendi.

Kaynak: DHA

Havacılık, Ekonomi, Antalya, Turizm, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Havalimanı'na 2,5 Milyar Euro Finansman - Son Dakika

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