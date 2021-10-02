Üye Girişi
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı - Son Dakika

Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı

02.10.2021 11:28
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı, System.String[]

Kepez Belediyesi'nin kadın kooperatiflerini bir araya getirdiği "Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali" DokumaPark'ta ziyaretçilere kapılarını araladı.

Kepez Belediyesi'nin kadın kooperatiflerini bir araya getirdiği "Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali" DokumaPark'ta ziyaretçilere kapılarını araladı. Festivale, 10 ilden 44 kadın kooperatifi katıldı.

Kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerine büyük destekler sağlayan Kepez Belediyesi, Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali düzenledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ev sahipliğinde yapılan festivalin açılışına Antalya Valisi Ersin Yazıcı da katıldı. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Tütüncü, kadın kooperatiflerine sunulan 5 maddelik destek paketini anlattı. Kadın girişimcileri, kadın kooperatiflerini çok önemsediklerini belirten Tütüncü, "Kadın kooperatiflerimizi 5 maddelik destek paketimizle daha da cesaretlendirdik. Kadın girişimcilerimiz için kooperatiflerini nasıl kurabilecekleri, mevzuatı kendilerine anlatacak müşavirlik destekleri önemliydi. Kooperatifi kurduklarında nasıl üretim yapabileceklerinin bilgisini kendilerine verebileceğimiz bir danışmanlık hizmetini de onlara sunmamız gerekiyordu. Ürettikleri ürünleri pazara çıkarabilecekleri ortamları onlara sağlamamız gerekiyordu. Dördüncü olarak, tabii birtakım üretim ortamlarını belediye olarak onlara sunmamız gerekiyordu. Bu anlamda da belediyemizin imkanlarını onlarla paylaşmamız gerekiyordu. Beşinci olarak da şehirlerin en önemli tedarikçilerinden birisi de belediyelerdir. Her yıl binlerce kalemde çok çeşitli alımlar yapmaktadır belediyeler. Kooperatiflere yönlendirebileceğimiz satın almaları da belediye olarak bu destek sürecinde önemli bir enstrüman olarak kabul ettik. ve beşinci desteğimizi de kooperatiflere bu şekilde sunduk" dedi.

Kepez'de kadınlar üretiyorlar

Gelinen noktada; yeni kooperatiflerin başarı ile kurulmaları Kepez Belediyesi'nin onlara ortam ve imkan sunması ile farklı bir sinerjinin, farklı bir heyecanın meydana geldiğini gördüklerini belirten Tütüncü, "Artık Kepez'de kadınlar üretiyorlar, birlikte beraberce üretiyorlar ve emeklerini de ekonomiye bir katma değer olarak dönüştürüyorlar. Bütün bu süreçlerin içerisinden geçerken hanımefendileri aynı zamanda da sosyal bir ortamın içerisine dahil etmiş oluyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinde yapılan fuarlara festivallere buluşmalara katılan hanımefendiler, döndüklerinde üretim adına da, yeni bir takım düşünceler geliştirme adına da büyük bir heyecanla doluyorlar. Bunları da gördük ve kadın kooperatiflerimiz güzel bir buluşmayı burada da yapabiliriz fikrini ileri sürdüler. İşte bugün bu güzel kooperatif festivalini hanımefendiler ile birlikte gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

10 ilden 44 kadın kooperatifi

Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'ne 10 farklı şehirden 44 kooperatif katıldığını bildiren Başkan Tütüncü, "10 gün boyunca burada hem kendi ürünlerini sergileme imkanı bulacaklar, hem yeni pazarlar üretme adına görüşmeler yapabilme imkanına sahip olacaklar. Bütün bunlarla birlikte bu 10 gün boyunca burada çeşitli sosyal etkinliklerle dinletilerle, tiyatro etkinlikleri ile sinema gösterimleri ile çok daha güzel günlerde birlikte ve beraber olmayı ümid ediyorum. Kooperatifçilik adına ortaya koyduğumuz bu çalışmaların zaman içerisinde daha da bereketleneceğini görüyorum. Çünkü 1 yıl evveline göre bugün hangi noktada olduğumuzu şöyle bir mukayese ile incelediğimizde bugün çok daha ileri noktalarda olduğumuzu görüyorum. Kepez modeli olarak ifade ettiğimiz bu model aslında kadınlarımızı mutlu ediyor. Diğer taraftan şunu da biliyoruz; kadının elinin değdiği her yer cennetten bir köşeye dönüyor. Bugün Dokumapark cennetten bir köşeye dönmüş. Bütün hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Bu festivalin tertip edilmesinde çok büyük emeği olan arkadaşlarıma, saygıdeğer hanımefendilerin her birine çok teşekkür ediyorum" dedi.

En çok memnun olunan belediye Kepez Belediyesi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da, Kepez Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Vali Yazıcı, "Başımızın tacı kadınlarımıza bu önemi gösterdiği için, onları önemsediği için ve bu güzel ortam için huzurlarınızda başta Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi. "Kadın kooperatiflerimiz daha güçlü olmalı, çok olmalı, sayıları fazla olmalı, Ticaret Bakanlığımız, hükümetimiz bu konularda çeşitli destekler veriyor" diyerek sözlerine devam eden Vali Ersin Yazıcı, "Ama şuna inanıyoruz ki; yerelden destek verilmeden merkezi desteklerle ne sayımızı, ne de ekonomik büyüklüğü tam olarak arttıramıyoruz. Bizler valiler, kaymakamlar olarak kadın kooperatiflerimizi destekliyoruz. Ama belediyelerimizin desteği, onların gösterdiği ilgi ve alaka bu organizasyonu, bu güzellikleri adeta uçuruyor. İnanıyorum ki; Kepez Belediyesi'nin öncülüğünde, önderliğinde 10 gün sürecek festivalimiz başlamış olacak. Kepez Belediye Başkanımız biz kadın kooperatiflerimizle geldiğimizden bu yana çeşitli toplantılar yaptık, onların ziyaretleri oldu, bir takım talepleri oldu, onları karşılamaya gidermeye gayret ediyoruz. En çok memnun olunan belediye Kepez Belediyesi idi. Ben kadınlarımız adına tekrar teşekkür ediyorum. Zaten burada da nasıl destek verdiğini bir kez daha görmüş olduk. Buradan diğer belediyelere de çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kadın kooperatiflerimizi, kadınlarımızı destekleyelim. Çünkü hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki; kadının elinin değdiği yerde on numara işler olur, güzellikler olur. Kadın dokunursa güzel olur. Onları hayata katmak için, ekonomik olarak desteklemek için, ama en çok önemlisi de sosyal hayatımızın içine onları alıp, ekonomik hayatımızın içine onları alıp hep birlikte yürümek için. Kepez belediye başkanımıza ve ekibine tekrar tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Defile büyük ilgi gördü

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'nin kapıları ziyaretçilere açıldı. Festivalin ev sahibi Başkan Tütüncü, Vali Yazıcı ve beraberindeki heyetle festival stantlarını gezdiler, kadın kooperatiflerinin ikram ettiği yöresel ürünleri tattılar. Festival açılışı kadın elinin değdiği defile ile daha da renklendi. Sanatın Ustalarının Üretim Ticaret ve İşletme Kooperatifi'nin kendi ürettiği Türk motifleriyle, ebruli sanatının kıyafetlere yansıtıldığı defile büyük ilgi gördü. - ANTALYA

Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı

Kepez Belediyesi, Ersin Yazıcı, Antalya, Kepez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı 11:39 Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi 11:36 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı 11:17 El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı
Yunanistan, 11:14 Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı 10:52 Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz 10:26 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu 10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber 09:31 Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber

Son Dakika Haberleri
11:38 Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı
11:37 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar
11:35 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
11:17 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz
11:16 El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı
11:14 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi
11:13 Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz
10:54 Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi
10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!
10:44 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler
Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da olan yeni cepheyi yazdı Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da olan yeni cepheyi yazdı         
11:41
Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar         
11:38
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi         
11:26
"Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi         
11:15
'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!         
10:54
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler         
10:45
Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi         
10:20
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Kripto para borsası Coinbase'in en az 6 bin müşterisinden kripto para çalındığı ortaya çıktı Kripto para borsası Coinbase'in en az 6 bin müşterisinden kripto para çalındığı ortaya çıktı         
08:17
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 11:46:17. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement