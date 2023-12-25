Antalya OSB CUP Firmalar Arası Karma Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu, Yörükoğlu oldu.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya OSB CUP Firmalar Arası Karma Voleybol Turnuvası sona erdi. Yörükoğlu ve Ankutsan firmalarının final müsabakasında karşılaştığı turnuvada, Yörükoğlu maçtan 3-1'lik skorla ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Antalya OSB'nin kadın çalışanlarının talepleri doğrultusunda başlatılan turnuvanın geçen yıla oranla daha geniş bir katılım ile gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti aktaran Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Takımda en az 3, sahada en az 2 kadın oyuncu bulundurulmasını şart koşarak, kadın çalışanlarımızın turnuvada etkin şekilde yer almasını hedeflemiştik. Kadın çalışanlarımızın gösterdiği yoğun ilgi ve katılımla çok daha güzel ve başarılı bir turnuvayı daha geride bıraktık. Nezaketin, samimiyetin ve dostluğun kazandığı, örnek bir turnuva ile çalışanlarımız arasındaki iletişimin artmasına da vesile olduk" dedi.

"Şampiyon Yörükoğlu"

Antalya OSB Teknik Koleji Spor Tesisleri'nde, 12 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuva, yaklaşık 3 ay sürdü. Turnuvanın finali heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne olurken, Yörükoğlu ve Ankutsan takımları şampiyonluk kupasını kazanabilmek için büyük bir mücadele sergiledi. Maçı 3-1'lik skor ile kazanan Yörükoğlu, turnuvanın şampiyonu olurken, aynı gün oynanan üçüncülük maçında ise PSL Elektronik ile Cantek firmaları karşı karşıya geldi. PSL Elektronik, üç seti de üst üste kazanarak, 3-0'lık skor ile turnuvanın üçüncüsü oldu. Turnuva bünyesinde ayrıca en iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu ödülü verildi. Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performans nedeniyle Raziye Oruç en iyi kadın oyuncu, Doğuş Atmaca ise en iyi erkek oyuncu seçildi. Kazanan takım ve oyuncularına kupa ve madalyaları, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ve turnuva komitesi tarafından takdim edildi. - ANTALYA