Antalya OSB, 'Yeşil OSB' Belgesi Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya OSB, 'Yeşil OSB' Belgesi Aldı

Antalya OSB, \'Yeşil OSB\' Belgesi Aldı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, TSE'den 'Yeşil OSB' belgesi alarak çevre dostu hedeflerini belgelendirdi.

25.11.2024 15:53
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Antalya Organize Sanayi Bölgesi, (OSB) Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) "Yeşil OSB" belgesi almaya hak kazandı.

Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en yeşil ve en çevreci organize sanayi bölgesi hedeflerini sürdürerek bunu belgelendirdiklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE işbirliğiyle çevreye duyarlı, sürdürülebilir üretimi sağlamak için başlatılan "Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi Projesi"ne başvuruda bulunduklarını dile getiren Gönen, inceleme ve değerlendirme sonucunda "Yeşil OSB" belgesi almaya hak kazanan ilk OSB'lerden olduklarını kaydetti.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin'den belgelerini aldıklarını aktaran Gönen, çevre ve doğa hassasiyetini her şeyin üzerinde tuttuklarını ifade etti.

Bu amaçla "Bölge Müdürlüğü Serası ve Solar Çamur Kurutma Tesisi" projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Gönen, şöyle devam etti:

" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan aldığımız En Temiz ve En Çevreci OSB ödüllerinin yanı sıra Solar Çamur Kurutma Tesisimiz ile Akdeniz Üniversitesinden aldığımız Çevre Hizmet Ödülü ile çevre ve doğa hassasiyetimizi göstermiştik. TSE'den aldığımız Yeşil OSB Belgesi ile Türkiye'nin en yeşil ve en çevreci OSB'si olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış olduk. Kaynak yönetimi ve atık azaltmadan enerji verimliliğine, iyi üretim uygulamalarından yenilenebilir enerji kullanımına kadar çevre ve doğa hassasiyetimizi her alanda sürdürüp geliştireceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Antalya OSB, 'Yeşil OSB' Belgesi Aldı - Son Dakika

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