Antalya Serbest Bölge\'de İhracat Artıyor

SON 5 yıldır 1 milyar dolar üzerinde ticaret hacmine ulaşılan Antalya Serbest Bölge'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 153'ten yüzde 195'e yükseldi.

Türkiye'nin özellikle lüks yat üretimindeki en önemli merkezi Antalya Serbest Bölge, başta yat üretimi olmak üzere birçok ilden daha büyük ihracata sahip. ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölge'de 2025 yılında, önceki yıla göre yüzde 4 artışla 1 milyar 165 milyon dolar ticaret hacmi oluştuğunu açıkladı. Zeki Gürses, "Bölgemiz son 5 yıldır ticaret hacmini 1 milyar doların üzerinde tamamladı. 2025 yılında 59 yatın ihracatı gerçekleşti" dedi.

3 AYDA 295 MİLYON DOLAR

Bu yıl ilk 3 ayda ise yüzde 2 artışla 295 milyon dolar ihracata ulaşıldığını açıklayan Zeki Gürses, "Antalya Serbest Bölgesi ihracat odaklı bir bölge. Şu anda bölgemizde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 195'e çıktı. Geçen sene sonlarına doğru bu rakam yüzde 153 civarındaydı" diye konuştu.

BİRÇOK İLDEN DAHA YÜKSEK İHRACAT

Antalya Serbest Bölge'nin ihracatta önemine dikkati çeken Zeki Gürses, "Türkiye'deki 81 il ihracat rakamlarına baktığımız zaman Antalya Serbest Bölgesi'nin 27'nci sırada olduğunu görmekteyiz. Yine aynı şekilde Antalya ilinin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 27'si kadar tek başına Antalya Serbest Bölgesi ihracat gerçekleştirmekte" dedi.

YAT SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Bölgede yat sektörünün çok önemli olduğuna dikkati çeken Zeki Gürses, "Bölgemizde şu anda 79 firma var. Bunun 44'ü yat sektöründe faaliyet gösteriyor. Bunun yanında 4 tane medikal, 13 tane elektronik sektöründe firma var. Ayrıca 2'si tekstil, 2'si tarım sektörü ile birlikte 16 firma bölgemizde faaliyet gösteriyor" diye konuştu.