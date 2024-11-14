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Ekonomi

Antalya Serbest Bölgesi 37 Yaşında

Antalya Serbest Bölgesi 37 Yaşında

Antalya Serbest Bölgesi, 37. yılını kutlarken ihracat ve istihdamda önemli rol oynuyor.

14.11.2024 10:38
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Türkiye'nin ihracat ve yüksek katma değerli üretim hedeflerine katkı sağlayan Antalya Serbest Bölgesi, 37. kuruluş yılını kutluyor.

14 Kasım 1987 yılında Türkiye'nin ilk kurulan iki serbest bölgesinden biri olan Antalya Serbest Bölgesi, 37 yılı geride bırakıyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi olan bölge, 782 bin 482 metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Antalya'nın uluslararası havalimanına sahip olması sayesinde dünyada birçok ülkeye doğrudan ulaşım imkanı sağlanması, kendisine ait limanının olması, havalimanına ve şehir merkezine erişim kolaylığı yatırımcıları için önemli lojistik avantaj sağlıyor.

Antalya Serbest Bölgesi, ticaret hacmi ve sağladığı istihdam ile öne çıkıyor

IMF'nin 2024 Ekim ayı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda; Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,1'e yükselmesinin sonucunda, ihracat ve iç tüketimdeki güçlü talebi öne çıkardı. Bununla birlikte, yüksek enflasyon ve finansal istikrarsızlık risklerinin ekonomik büyümeyi kısıtlayabileceğine dikkat çekiliyor. Özellikle iş gücü piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve işsizlik oranındaki artışın, enflasyonla mücadelede önemli bir endişe kaynağı olarak belirtildiği raporda; IMF, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmesi için dış ticaret ilişkilerini çeşitlendirmesini öneriyor. Bu bağlamda Antalya Serbest Bölgesi özellikle yat üretimi, medikal ve elektrik-elektronik gibi sektörlerde yapılan ticaret hacmi ve sağladığı istihdam ile öne çıkıyor.

Yatırımlar ve istihdam rakamları

Antalya Serbest Bölgesi'nde, 2024 Ekim ayı itibarıyla, 27'si yabancı sermayeli olmak üzere toplam 87 firma faaliyet gösteriyor. Bölge, bu firmalarda 8 bin 407 kişiye istihdam sağlarken, yıllık ticaret hacmi ortalama 1.1 milyar dolara ulaştı. Kuruluşundan bugüne kadar toplamda 18 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştiren bölge, ihracatta güçlü bir performans sergileyerek ithalatı karşılama oranını yüzde 150 seviyelerine çıkardı.

Türkiye'nin Orta Vadeli Programı (OVP) ve yüksek katma değerli üretim

Türkiye'nin 2024-2026 Orta Vadeli Programı (OVP), sanayi, tarım, hizmet ticareti ve madencilik gibi yüksek katma değerli sektörlerin teşvik edilmesine odaklanıyor. Antalya Serbest Bölgesi de yat, medikal ve elektrik-elektronik sektörlerinde yüksek katma değerli üretimi merkeze alarak bu stratejiye katkıda bulunuyor. Bölgede ticaret hacminin yüzde 96'sı sanayi grubu üretimden oluşurken, bu üretim, Türkiye'nin istihdam ve dış ticaret performansını güçlendirecek büyüme hedefini destekliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, antalya, Finans, Son Dakika

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