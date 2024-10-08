Antalya Serbest Bölgesi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Serbest Bölgesi Büyümeye Devam Ediyor

Antalya Serbest Bölgesi Büyümeye Devam Ediyor

Antalya Serbest Bölgesi, 2024'te 838,6 milyon dolarlık hacimle ihracatta önemli yere sahip.

08.10.2024 17:32
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Antalya Serbest Bölgesi, ihracat ve yüksek katma değerli üretimleri ile dikkat çekiyor. Bölge, 2024 yılının ilk üç çeyreğinde 838,6 milyon dolarlık ticaret hacmiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında büyüme kaydederek, ihracatın öneminin vurgulandığı Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine paralel olarak, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Bölgede gerçekleştirilen üretimin yüzde 93'ü sanayi grubu imalatı olmakla beraber özellikle yat, elektronik ve medikal sektörlerindeki yüksek katma değerli üretim, Antalya Serbest Bölgesi'ni Türkiye'nin ihracatında ön plana çıkartıyor. Ülke genelinde serbest bölgeler hariç ihracatçı birliklerine kayıtlı verilere göre kilogram başına ihracat değeri 2023'te 1,60 USD iken Antalya Serbest Bölgesi'nde yat sektöründe 45 USD, elektronik sektöründe 40 ila 145 USD, medikal sektöründe de 8 ila 140 USD oranında değişiyor. Bu sektörlerdeki büyüme hem istihdama hem de ülke ekonomisine önemli katkıda bulunuyor.

Antalya Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren 87 firmanın, toplamda 8 bin 275 kişiye istihdam sağlaması, bölgenin sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda istihdama da önemli katkılar sunuyor. Bölgede oluşan istihdam, nitelikli iş gücüne olan talebi artırarak, Türkiye'nin insan kaynakları potansiyelini daha etkin kullanmasına katkı sağlıyor.

Antalya Serbest Bölgesi Genel Müdürü Zeki Gürses, bölgenin bu başarılı performansı ve modern alt yapısı nitelikli yabancı yatırımcıların dikkatini çektiğini belirterek, "Bölgemiz kalifiye iş gücü, yatırımcılara sunulan kolaylıklar ve lojistik avantajları ile yüksek katma değerli üretim ve ihracata odaklanarak ülkemize döviz kazandırmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımıza devam ederek bölgemizin potansiyelini daha da artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Genel Müdür Gürses, "Antalya Serbest Bölgesi'nin ticaret hacmi, sektörel verimliliği ve istihdam kapasitesi, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkı koymaktadır. Bu verimli çalışmaların sürdürülebilir olması ve ihracatçıların daha düşük maliyetlerle daha hızlı bir şekilde ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırmalarını sağlayabilmek amacıyla yatırımlarımıza devam edilmekle birlikte mevzuat istikrarının sağlanması da çok önemlidir" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, antalya, Finans, Son Dakika

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