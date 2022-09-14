Antalya'da zeytin üreticilerine zamanında hasat yapılması uyarısında bulunuldu - Son Dakika
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Antalya'da zeytin üreticilerine zamanında hasat yapılması uyarısında bulunuldu

14.09.2022 12:26
Antalya'da zeytin üreticilerine zamanında hasat yapılması uyarısında bulunuldu

Antalya Ticaret Borsasınca (ATB) düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı'nda, zeytinyağı sıkımına Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki fabrikalarda 5 Ekim'de, diğer ilçelerde ise 25 Ekim'de başlanması yönünde tavsiye kararı alındı.

Antalya Ticaret Borsasınca (ATB) düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı'nda, zeytinyağı sıkımına Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki fabrikalarda 5 Ekim'de, diğer ilçelerde ise 25 Ekim'de başlanması yönünde tavsiye kararı alındı.

ATB Başkanvekili Halil Bülbül, Borsada düzenlenen toplantıda, her yıl zeytin hasadı öncesi sektör temsilcileri ile bir araya gelerek, sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirtti.

Borsa olarak tarımsal faaliyetlerin değer bulması için canla başla çalıştıklarını anlatan Bülbül, ortak akla önem verdiklerini, toplantıda alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacaklarını bildirdi.

ATB 4. Meslek Komite Üyesi Zafer Tan, zeytinde bu yıl geçen yıla göre yüzde 30-40 rekolte artışı beklediklerini söyledi.

Verim ve kalitede iyi bir yıl olacağını vurgulayan Tan, "Bu yıl zeytin bol. Sadece bizim bölgemizde değil, diğer yerlerde de iyi bir yıl bekleniyor. Bu nedenle zeytinin çoğunluğu yağlığa gidecek." dedi.

Öte yandan Tan, zeytin sıkımında kullanılan makine ve ekipmanların döviz üzerinden temin edildiğini, bu nedenle enerji gibi girdilerin de etkisiyle zeytinyağı sıkım maliyetlerinin artacağına işaret etti.

Ulu Zeytinyağı Fabrikası sahibi Mustafa Fettahoğlu, Türkiye'de özellikle yağlık zeytinde üretim rekoru beklendiğini belirtti.

Hasat konusunda sıkıntı yaşanmaması için üreticinin hasat tarihiyle ilgili bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Fettahoğlu, "Zeytin maalesef ezbere toplanıyor. Hangi zeytinin hangi aşamada iyi yağ verebileceği üreticiye anlatılmalı. Gök zeytinden yağ çıkarmaya çalışanlar var. Zamanında hasat yapılırsa herkes emeğinin karşılığını alır." uyarısında bulundu.

Toplantıda, zeytinyağı fabrikalarının Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde 5 Ekim, diğer ilçelerde ise 25 Ekim'de zeytinyağı sıkımına başlaması konusunda tavsiye karar alındı. Toplantıya katılan sektör temsilcileri, zeytin ve zeytinyağının üretim maliyetleri, sıkım ücreti, fiyatı, işçilik sıkıntısı, pazarlanması ile zeytinyağındaki markalaşma çalışmalarını değerlendirildi.

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Kaynak: AA

Zeytinyağı, Antalya, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da zeytin üreticilerine zamanında hasat yapılması uyarısında bulunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da zeytin üreticilerine zamanında hasat yapılması uyarısında bulunuldu - Son Dakika
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