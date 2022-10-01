Antalya Ticaret Borsasında meslek komite ve meclis üyeleri seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Ticaret Borsasında meslek komite ve meclis üyeleri seçildi

01.10.2022 20:58
Antalya Ticaret Borsasında meslek komite ve meclis üyeleri seçildi

Antalya Ticaret Borsasında, organ seçimlerinin birinci aşaması olan meslek komite ve meclis üyelerinin seçimi yapıldı.

Antalya Ticaret Borsasında, organ seçimlerinin birinci aşaması olan meslek komite ve meclis üyelerinin seçimi yapıldı.

Borsa Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, 2022- 2026 yılları arasında faaliyet gösterecek meslek komitesi, meclis asil üyeleri ile yedekleri belirlendi.

Seçimde, Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 5 sandık kurulu oluşturuldu.

Seçimde 7 meslek komitesi için ayrı sandık kuruldu. 45 meslek komitesi üyesi belirlenirken, bunlardan 19'u meclis üyesi seçildi. Seçilen isimler 3 günlük itiraz süresinin ardından kesinleşecek.

Seçimin ikinci turunda yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri belirlenecek.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Borsa'nın bir asırlık birikimiyle Antalya'nın en köklü kurumları arasında yer aldığını dile getiren Çandır, "Seçimlerin ilk turunu borsamıza yakışır şekilde tamamladık. Seçilen komite ve meclis üyelerimiz, sorumluluk bilinciyle çalışacaktır. Seçime katılarak demokratik haklarını kullanan üyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası, sona erdi Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası, sona erdi Son dakika haber! OTİZMLİ MEHMET'İN BAKIMEVİNDE ÖLÜMÜNE DERNEKLERDEN TEPKİ Son dakika haber! OTİZMLİ MEHMET'İN BAKIMEVİNDE ÖLÜMÜNE DERNEKLERDEN TEPKİ
Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Ticaret Borsasında meslek komite ve meclis üyeleri seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:25 Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi
00:19 Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: Anne ve oğlu öldü, gelin ve 2 torun yaralı
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde başvurular 5 milyonu geçince talimat verdi: Konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarın
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 03:25:16. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Ticaret Borsasında meslek komite ve meclis üyeleri seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement