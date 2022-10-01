Borsa'nın bir asırlık birikimiyle Antalya'nın en köklü kurumları arasında yer aldığını dile getiren Çandır, "Seçimlerin ilk turunu borsamıza yakışır şekilde tamamladık. Seçilen komite ve meclis üyelerimiz, sorumluluk bilinciyle çalışacaktır. Seçime katılarak demokratik haklarını kullanan üyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Antalya Ticaret Borsasında meslek komite ve meclis üyeleri seçildi - Son Dakika

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