Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Yeni Yapıya Kavuştu - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Yeni Yapıya Kavuştu

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Yeni Yapıya Kavuştu

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, yeni defterdarlık yapısının kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayacağını ve kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele edileceğini belirtti.

02.09.2024 17:30
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Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, yeni defterdarlık yapısında; bağımsız vergi dairesi müdürlükleri, merkez müdürlükler, takdir komisyonları, hukuk birimi, bağlı vergi dairesi müdürlükleri (bağımsız vergi dairesi olmayan ilçeler), muhakemat müdürlüğü, muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlükleri, mal müdürlükleri ve döner sermaye saymanlık müdürlükleri tek çatı altında toplandığını bildirdi. Karayılan bu birleşmeyle ilgili, "Kaynakların tek elden daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlarken diğer taraftan kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele edilmesine, hizmet kalitesinin artmasına ve standardizasyonuna büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

3 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 161 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı olan Defterdarlıklar ve Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı olan Vergi Dairesi Başkanlıkları, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren tek çatı altında toplanmış ve bu tarih itibariyle hizmete başladı.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, düzenlemeyle birlikte, 81 ilde Gelir İdaresi Başkanlığına doğrudan bağlı olan Defterdarlıklar kurulduğunu belirterek, "Yeni Defterdarlıklar Vergi Dairesi Başkanlıklarının görev ve yetkilerini haizdir. 29 ildeki Vergi Dairesi Başkanlıkları ise bulundukları ilin ismiyle Defterdarlık unvanını alarak mevcut görev ve fonksiyonları ile görevlerine devam etmektedir. Buna göre, mevcut Antalya Defterdarlığı ve Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı; Gelir İdaresi Başkanlığına doğrudan bağlı Antalya Defterdarlığına dönüşmüş, Antalya Vergi Dairesi Başkanı Antalya Defterdarı unvanını alarak Hazine ve Maliye Bakanlığının taşradaki en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatını almıştır" dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı olan yeni defterdarlık yapısında; bağımsız vergi dairesi müdürlükleri, merkez müdürlükler, takdir komisyonları, hukuk birimi, bağlı vergi dairesi müdürlükleri (bağımsız vergi dairesi olmayan ilçeler), muhakemat müdürlüğü, muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlükleri, mal müdürlükleri ve döner sermaye saymanlık müdürlükleri tek çatı altında toplandığını bildiren İlhan Karayılan, şunları söyledi:

"Komisyonları, Hukuk Birimi, Bağlı Vergi Dairesi Müdürlükleri (bağımsız vergi dairesi olmayan ilçeler), Muhakemat Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlükleri, Malmüdürlükleri ve Döner Sermaye Saymanlık Müdürlükleri tek çatı altında toplanmıştır. Bu birleşme, kaynakların tek elden daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlarken diğer taraftan kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele edilmesine, hizmet kalitesinin artmasına ve standardizasyonuna büyük katkı sağlayacaktır. Antalya Defterdarlığı olarak, yeni yapılanma ve birleşmenin getirdiği sinerji ile vergi ve diğer kamu gelirlerinin toplanması, saymanlık ve muhakemat hizmetlerinin sunumu sürecinde; mükelleflerimize, vatandaşlarımıza, muhasebe meslek mensuplarına, kamu kurum ve kuruluşlarımıza yönelik kalite ve memnuniyetin daha da artması için çalışacağız. Yeni Defterdarlıkların ülkemize ve Antalya'mıza hayırlı olmasını dileriz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Yeni Yapıya Kavuştu - Son Dakika

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