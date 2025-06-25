Antep Fıstık Ezmesi AB Tescili Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Antep Fıstık Ezmesi AB Tescili Aldı

Antep Fıstık Ezmesi AB Tescili Aldı
25.06.2025 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep mutfağının simgelerinden Antep Fıstık Ezmesi, AB'den coğrafi işaret tescili aldı.

Gaziantep'in yüzyıllardır süregelen mutfak mirasının önemli simgelerinden biri olan Antep Fıstık Ezmesi, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından yürütülen başvuru süreci sonucunda, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı.

2017 yılında yine GTB tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescillenen bu eşsiz lezzet, AB onayıyla birlikte artık tüm dünyada Gaziantep'e ait tescilli bir ürün olarak kabul edilecek. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği tescilinin hem ürünün marka değerini yükselttiğini hem de Gaziantep'in gastronomi alanındaki öncülüğünü pekiştirdiğini ifade etti.

Antep Fıstık Ezmesinin AB tescili için gerekli başvuruları 2023 yılında yaptıklarını hatırlatan Akıncı, "Antep Fıstık Ezmemiz artık sadece Türkiye'de değil, dünyada da şehrimizin ismiyle özdeşleşen bir marka haline geldi. Umuyorum ki AB tescili ile birlikte bu ürünün kökenine dair zaman zaman gündeme gelen tartışmalar da nihayete ermiştir. Zira, bu tescil, sadece bir ürünün değil, bir kültürün ve emeğin de dünya çapında tanınması anlamına geliyor. Antep Fıstık Ezmesi, Gaziantep'in coğrafi, tarihi ve kültürel dokusunda yoğrulmuş özgün bir üründür. 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirdiğimiz tescil ile bu lezzeti koruma altına almıştık. Bugün geldiğimiz noktada ise Avrupa Birliği'nden aldığımız tescille, Antep Fıstık Ezmesi artık tüm dünyada Gaziantep'in bir lezzeti olarak kabul görmüştür. Bu, hepimiz için büyük bir gurur vesilesidir. Ülkemize ve Gazi şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Gaziantep'in Antep Baklavası, Araban Sarımsağı ve Gaziantep Menengiç Kahvesi'nden sonra Avrupa Birliği'nden tescil alan dördüncü ürününün Antep Fıstık Ezmesi olduğunu belirten Akıncı, "Gaziantep mutfağı, aynı topraklarda yüzyıllar boyunca yaşamış, hayat birliği yapmış farklı medeniyetlerin yeme-içme kültürlerinin aynı sofrada harmanlanmasıyla oluşmuş evrensel bir değerdir. Farklılıklarını her zaman bir zenginlik olarak gören ve bu anlayışı hayatın her alanına taşıdığı gibi mutfağına da başarıyla yansıtan Gaziantep, bu yönüyle son derece seçkin ve köklü bir mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Bu kıymetli mirasın ortak temsilcilerinden biri olarak, lezzet hazinelerimizi koruma altına almak, katma değer kazandırmak ve gelecek nesillere en özgün halleriyle aktarmak amacıyla tescil çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu alanda, bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan ticaret borsalarından biri konumundayız. Son 7-8 yıl içerisinde Gaziantep adına 24 ürünü coğrafi işaret tesciliyle güvence altına aldık. Şehrimiz, toplamda 107 tescilli ürünle Türkiye'de bu alanda ilk sırada yer almakta. Son olarak, Antep Fıstık Ezmesinin Avrupa Birliği tescilini alarak, bu eşsiz ürünün Gaziantep'in kültürel zenginliği olduğunu tescillemiş ve dünya vitrinine taşımış olduk" ifadelerini kullandı.

Antep Fıstık Ezmesi'nin ayırt edici özelliklerine de değinen Akıncı, "Fıstığın ana vatanı Gaziantep'te üretilen bu eşsiz lezzetin en önemli farkı, üretiminde erken hasat edilen ve 'boziç' olarak adlandırılan özel nitelikli Antep fıstıklarının kullanılmasıdır. Ayrıca bu lezzet, maharetli ustaların elinde, geleneksel yöntemlerle lezzet bulur. İşte bu unsurlar, Antep Fıstık Ezmesi'ni benzerlerinden ayıran en temel özelliklerdir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, Avrupa Birliği, Gastronomi, gaziantep, Ekonomi, Güncel, Kültür, Tarım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antep Fıstık Ezmesi AB Tescili Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisine saldıran komşusunu ağır yaralayan AK Partili ilçe başkanı tutuklandı Kendisine saldıran komşusunu ağır yaralayan AK Partili ilçe başkanı tutuklandı
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe’ye ’’Evet’’ dedi Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye ''Evet'' dedi
Sağlıkta yeni dönem Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu
Adana’daki 4.5’lik depremin ardından Naci Görür’den endişelendiren uyarı Adana'daki 4.5'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren uyarı
Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP’ye döndü Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü
Dışişleri Bakanlığı: İsrail ile İran ateşkese tam riayet etmeli Dışişleri Bakanlığı: İsrail ile İran ateşkese tam riayet etmeli
Çuvalla para verecekler Galatasaray’ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Trump’tan İsrail’e ateşkes uyarısı: O bombaları atma, pilotlarını hemen getir Trump'tan İsrail'e ateşkes uyarısı: O bombaları atma, pilotlarını hemen getir
Derin dondurucuda cesedi bulunan bebeğe otopsi yapılacak Derin dondurucuda cesedi bulunan bebeğe otopsi yapılacak
Süper Lig’e geliyordu Savaşın ortasında kaldı Süper Lig'e geliyordu! Savaşın ortasında kaldı

09:40
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
08:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı
08:10
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
00:04
İsrail’in “öldürdük“ dediği İranlı komutan Tahran’daki kutlamalarda görüntülendi
İsrail'in "öldürdük" dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi
15:57
Galatasaray Osimhen’e tarih verdi Ya kabul et ya da elveda
Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
15:47
41 senelik Türk kulübü resmen satıldı İşte yeni sahibi
41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi
15:33
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
15:32
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı
15:05
Paris’te 9 yaşındaki kızla evlenmeye çalışan 39 yaşındaki sapık tutuklandı
Paris'te 9 yaşındaki kızla evlenmeye çalışan 39 yaşındaki sapık tutuklandı
14:59
MSB’den bedelli askerlik uyarısı Ücretin güncelleme tarihi belli oldu
MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu
14:48
Çorum’da otel kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çorum'da otel kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek
14:24
Süper Lig’e geliyordu Savaşın ortasında kaldı
Süper Lig'e geliyordu! Savaşın ortasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 10:15:47. #7.13#
SON DAKİKA: Antep Fıstık Ezmesi AB Tescili Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.