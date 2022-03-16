Antep fıstıkları ormanla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Antep fıstıkları ormanla buluştu

16.03.2022 12:34
Antep fıstıkları ormanla buluştu

Orman Genel Müdürlüğü'nün Manisa'nın Demirci ve Selendi ilçelerinde uzun süredir yürüttüğü ve orman köylüsünü yerinde kalkındırmayı amaçlayan gelir getirici tür ağaçlandırma projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün Manisa'nın Demirci ve Selendi ilçelerinde uzun süredir yürüttüğü ve orman köylüsünü yerinde kalkındırmayı amaçlayan gelir getirici tür ağaçlandırma projeleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Selendi ilçesinde ağırlıklı olarak yürütülen projeler meyvesini de vermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Demirci Orman İşletme Müdürlüğü Selendi'nin Çortak, Yağcı ve Çanşa Mahallelerinde gerçekleştirdiği fidan dikim etkinliğinde, Adıyaman'dan gelen 1 yaşındaki 5 bin adet Antep fıstığını toprakla buluşturmaya başladı.

Ormanda 5 bin fidan dikilecek

Selendi ormanlarında var olan bir potansiyelin öncelikle olarak ormanlarla iç içe yaşayan orman köylüsünün faydalanması ve yeni bir gelir kaynağı oluşturulmasını hedeflediklerini söyleyen Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, "Badem, ceviz, çamfıstığı, keçiboynuzu, sakız gibi gelir getirici ağaçlandırmalara destek verdiğimiz gibi aşılı melengiç aşılama çalışmalarına destek veriyoruz. Orman alanını değil ama alanın üzerindeki ağaçları köylünün aşılayıp fıstık yetiştirmesi için sertifika veriyoruz. Biz buna koruma kullanma dengesi diyoruz. Selendi ilçesinde Çortak, Yağcı ve Çanşa Mahallerinde toplamda 136 hektarlık alanda 14 bin melengiç ağacına Antep fıstığı aşılaması yapılarak orman köylüsünün faydasına sertifikasıyla birlikte sunduk. Bugün de burada Adıyaman'dan gelen 1 yaşında 5 bin adet Antep fıstıkları fidanları toprakla buluşturulmaya başlandı. İlk olarak bugün 100 adet fidanı sembolik olarak buluşturduk, önümüzdeki 21 Mart Orman Haftası içinde geriye kalan binlerce Antep fıstığı fidanı da toprakla buluşturulacak. 2021 yılında toplam 136 hektar sahada melengiç ağaçlarına antepfıstığı aşılama çalışmaları tamamlanan Çortak, Yağcı ve Çanşa mahallelerinde 8 metre ve daha fazla aralıklarda olan fertlerin arasına ekskavatör ile çukur açılarak Antep fıstıkları dikildi" dedi.

Kitaplı teşekkür

Fidan dikimi sonrası Çortak Mahallesi sakinlerinden ve gelir getirici tür sertifikası sahibi Selim Kurt, İşletme Müdürü Tayfun Doğan ve teknik heyetine kitap hediye ederek orman köylüsüne vermiş oldukları destek ve katkılar için teşekkür etti. - MANİSA

Antep fıstıkları ormanla buluştu
Antep fıstıkları ormanla buluştu
Antep fıstıkları ormanla buluştu
Antep fıstıkları ormanla buluştu
Antep fıstıkları ormanla buluştu
Antep fıstıkları ormanla buluştu

YORUMLAR
500
UNDP Gaziantep'i pilot büyükşehir seçti UNDP Gaziantep'i pilot büyükşehir seçti Gaziantep FK'li Vetrih 9 ay sonra kavuştuğu formasını kaptırmıyor Gaziantep FK'li Vetrih 9 ay sonra kavuştuğu formasını kaptırmıyor

Gaziantep, Demirci, Selendi, Çortak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antep fıstıkları ormanla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kız toplu tecavüze uğradı
12:33 Hayvan hastanesi sahibi profesör genç kadın veterinere cinsel şiddetten yargılanıyordu: Kadının iç çamaşırında DNA bulundu
12:32 Hepsijet çalışanları kazandı: Paket ücretleri artırıldı, yakıt desteği geldi
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovn açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
12:21 Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında yargılanan Seren Serengil'in beraati istendi!
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
12:10 Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!
11:59 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Liseli kızı regl döneminde çırılçıplak soyup aradılar
11:54 İki kadın "Karından boşan bizimle evlen" dediler! Sonra da bütün hesaplarını boşalttılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 12:45:01. #1.11#
SON DAKİKA: Antep fıstıkları ormanla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement