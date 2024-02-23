ANTGİAD, Antalya\'da istihdama ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projelerle yeni döneme başlıyor

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, önlerindeki 3 yıllık dönemde hem istihdama hem kent ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacaklarının altını çizerek, "ANTGİAD'ın yeni dönemdeki projeleri tamamen kent dinamikleriyle tam bir entegrasyon ve iş birliği içinde olacak" dedi.
ANTGİAD'ın 24. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi.
ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, yakın süre önce derneğin 34. yılında 24. dönemde yönetim kurulu arkadaşlarıyla 3 yıllık göreve geldiklerini söyledi.
36 aylık süre zarfında gerçekleştirecekleri projelerin tanıtımı derneğin yeni yönetim modeli ve vizyonunu ortaya koyacaklarının altını çizen Yavaş, 237 üyeli Antalya'nın en çok üyesini bulunan derneği pozisyonunda olduklarını kaydetti.
Yaklaşık olarak, doğrudan 10 binden fazla, dolaylı olarak ise 30 bin civarında bir istihdam sürecine tekabül eden bir dernek olduklarına değinen Yavaş, "Yıllık cirosal bazda 10 milyar TL'lik bir ciroya tekabül ediyor. Antalya'da bu anlamda önemli bir ticari hacmi kucaklamış durumdayız. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde hem istihdama kent ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacak projelerle destek olacağız. ANTGİAD'ın yeni dönemdeki projeleri tamamen kent dinamikleriyle tam bir entegrasyon ve iş birliği içinde olacak. Sadece işimizin sorunlarıyla ilgilenmeyeceğiz. Kentin önündeki tıkanıkları da dile getireceğiz" diye konuştu.
"Çalışma gruplarımız aktif olacak"
Başkanıyla değil, üyeleriyle anılan bir dernek olmak istediklerini ifade eden Yavaş, "Projelerimizin tamamını üyelerimizden aldığımız, 'ne yaparsak daha iyi olur' çerçevesinde hazırladık. Çalışmalarımızı 6 aylık seçim sürecinde beyanname haline getirdik. Üyelerimizin çalışmalarını inovasyon çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Her sektörden üyemiz var. Çalışma gruplarımızı aktif hale getireceğiz" dedi.
Projeler
Yavaş, projelerini ise şöyle açıkladı:
ANTGİAD; İnovasyon, İnovasyon Ödülleri, Kültür ve Sanat, Girişimci Kadınlar, Doğaya Değer Kat, Spor, Akademi, Ofis, Devlet Destekleri, Business Festival, 100. Yıl Vizyonu".
Katılımcılar
Toplantıya Başkan Yardımcıları Esra Binbaşıoğlu, Eray Hikmet Özdil, Genel Sekreter Neslihan Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömür Taylan, Osman Can Kaya, İsmail Tuzcu, Neslihan Üstün Yüksel, Merve Kandemir ve çok sayıda gazeteci katıldı. - ANTALYA
Son Dakika › Ekonomi › ANTGİAD, Antalya'da istihdama ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projelerle yeni döneme başlıyor - Son Dakika
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag Liverpool ile eşleşti.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Ölen işçinin yakınları olay yerine gitmek için yola çıktıkları sırada kaza geçirdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Patlamaya ilişkin inceleme başlatılmıştır.
Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney Mine Güney'i silahla vurarak öldürdü.
PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yurtdışındaki spor yatırımlarının ardından Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın almayı planlıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?