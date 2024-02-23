ANTGİAD, Antalya'da istihdama ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projelerle yeni döneme başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

ANTGİAD, Antalya'da istihdama ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projelerle yeni döneme başlıyor

ANTGİAD, Antalya\'da istihdama ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projelerle yeni döneme başlıyor

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), yeni dönemde kent dinamikleriyle entegrasyon ve iş birliği içinde olacak projelerle istihdama ve kent ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, derneğin 34. yılında 24. dönemde göreve geldiklerini ve 3 yıllık süre zarfında gerçekleştirecekleri projelerin derneğin yeni yönetim modeli ve vizyonunu ortaya koyacağını belirtti. ANTGİAD, 237 üyeli en büyük dernek konumunda olup, 10 binden fazla doğrudan ve 30 bin civarında dolaylı istihdama katkı sağlamaktadır. Yavaş, projelerin yanı sıra derneğin çalışma gruplarını da aktif hale getireceklerini ifade etti.

23.02.2024 11:31  Güncelleme: 11:35
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, önlerindeki 3 yıllık dönemde hem istihdama hem kent ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacaklarının altını çizerek, "ANTGİAD'ın yeni dönemdeki projeleri tamamen kent dinamikleriyle tam bir entegrasyon ve iş birliği içinde olacak" dedi.

ANTGİAD'ın 24. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi.

ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, yakın süre önce derneğin 34. yılında 24. dönemde yönetim kurulu arkadaşlarıyla 3 yıllık göreve geldiklerini söyledi.

36 aylık süre zarfında gerçekleştirecekleri projelerin tanıtımı derneğin yeni yönetim modeli ve vizyonunu ortaya koyacaklarının altını çizen Yavaş, 237 üyeli Antalya'nın en çok üyesini bulunan derneği pozisyonunda olduklarını kaydetti.

Yaklaşık olarak, doğrudan 10 binden fazla, dolaylı olarak ise 30 bin civarında bir istihdam sürecine tekabül eden bir dernek olduklarına değinen Yavaş, "Yıllık cirosal bazda 10 milyar TL'lik bir ciroya tekabül ediyor. Antalya'da bu anlamda önemli bir ticari hacmi kucaklamış durumdayız. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde hem istihdama kent ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacak projelerle destek olacağız. ANTGİAD'ın yeni dönemdeki projeleri tamamen kent dinamikleriyle tam bir entegrasyon ve iş birliği içinde olacak. Sadece işimizin sorunlarıyla ilgilenmeyeceğiz. Kentin önündeki tıkanıkları da dile getireceğiz" diye konuştu.

"Çalışma gruplarımız aktif olacak"

Başkanıyla değil, üyeleriyle anılan bir dernek olmak istediklerini ifade eden Yavaş, "Projelerimizin tamamını üyelerimizden aldığımız, 'ne yaparsak daha iyi olur' çerçevesinde hazırladık. Çalışmalarımızı 6 aylık seçim sürecinde beyanname haline getirdik. Üyelerimizin çalışmalarını inovasyon çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Her sektörden üyemiz var. Çalışma gruplarımızı aktif hale getireceğiz" dedi.

Projeler

Yavaş, projelerini ise şöyle açıkladı:

ANTGİAD; İnovasyon, İnovasyon Ödülleri, Kültür ve Sanat, Girişimci Kadınlar, Doğaya Değer Kat, Spor, Akademi, Ofis, Devlet Destekleri, Business Festival, 100. Yıl Vizyonu".

Katılımcılar

Toplantıya Başkan Yardımcıları Esra Binbaşıoğlu, Eray Hikmet Özdil, Genel Sekreter Neslihan Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömür Taylan, Osman Can Kaya, İsmail Tuzcu, Neslihan Üstün Yüksel, Merve Kandemir ve çok sayıda gazeteci katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ANTGİAD, Antalya'da istihdama ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projelerle yeni döneme başlıyor - Son Dakika

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