ANTGİAD Yaz Partisi Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ANTGİAD Yaz Partisi Coşkuyla Gerçekleşti

ANTGİAD Yaz Partisi Coşkuyla Gerçekleşti
02.06.2025 11:34
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ANTGİAD'ın geleneksel yaz partisi, beyaz konseptiyle birlik ve dayanışma dolu bir gece yaşattı.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), geleneksel hale gelen "Yaza Merhaba" partisini bu yıl da büyük bir coşku ve yüksek katılımla gerçekleştirdi.

31 Mayıs Cumartesi akşamı bir otelde düzenlenen "ANTGİAD Summer Party 2025", bu yıl "Beyaz" konseptiyle tüm üyeleri ve konuklarını bembeyaz bir atmosferde buluşturdu. Dernek üyeleri ve eşleri geceye zarif beyaz kıyafetleriyle katılarak görsel şölen sundular.

Coşku, müzik ve ışık içinde yazın ritmini yakaladılar

Gece, özel müzik repertuvarı ve etkileyici sahne şovlarıyla misafirleri karşılayan karşılama bandosu eşliğinde başladı. Ardından sahne alan profesyonel DJ performansı, geceye tempolu bir başlangıç yaptı. Müziğin ritmi ateşle buluştu; ateş dansı gösterileri, geceye adeta nefes kesen bir görsellik kattı. Sahnedeki coşkulu dans şovları ise konuklara unutulmaz bir yaz gecesi yaşattı.

"ANTGİAD ailesi birlikte eğlendi, birlikte güçlendi"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sadece bir eğlence gecesi olmanın ötesine geçen ANTGİAD Summer Party, dernek üyeleri arasındaki dayanışmayı, dostluğu ve sinerjiyi pekiştiren bir organizasyon olarak öne çıktı. Derneğin dinamizmini ve enerjisini yansıtan bu özel etkinlik, aynı zamanda iş dünyasının genç temsilcilerinin sosyal birlikteliğini daha da güçlendirdi. ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, gecenin sonunda yaptığı kısa değerlendirmede, "Birlikte üretmenin, birlikte güçlenmenin sadece iş hayatında değil; yaşamın her anında anlamlı olduğunu biliyoruz. ANTGİAD Summer Party, bu birlikteliğin enerjisini yükselttiği, üyelerimizin birbirine daha da yakınlaştığı, unutulmaz bir gece oldu. Tüm üyelerimize ve emek veren organizasyon ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Beyaz" konseptiyle hazırlanan gece, yazın saf, yeni ve umut dolu başlangıcını simgelerken, iş dünyasının genç temsilcilerine motivasyon veren bir atmosfer sundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ANTGİAD Yaz Partisi Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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