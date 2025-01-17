ANTİAD\'dan BAKSİFED\'e Üyelik İçin Genel Kurul

Ekonomi

Antalya İş İnsanları Derneği, BAKSİFED üyeliğine davet edilmesi nedeniyle hafta sonu genel kurul yapma kararı aldı. Genel kurul öncesi gazetecilerle bir araya gelen ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, Antalya'ya gelen turistin kent merkezine gelmesi için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Batı Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu'na davet edilen ANTİAD, Genel Kurul kararı aldı. Hafta sonu yapılacak Genel Kurul öncesi ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Köleoğlu gazetecilerle bir araya gelerek 2 yıllık görev süreçlerinde yaptıklarını ve önümüzdeki dönem için planlarını paylaştı. Bu hafta sonu BAKSİFED üyeliği için genel kurul yapacaklarını ifade eden Köleoğlu, "Batı Akdeniz Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (BAKSİFED) üyeliği için genel kurul gerekiyordu. Bu anlamda genel kurul takvimimizi BAKSİFED seçim takvimine uygun hale getirmek istedik. O yüzden 1 yıl daha yönetim kurulu görevini üsteleneceğiz. Yönetim kurulumuzdan iş yoğunluğu nedeniyle ayrılmak zorunda kalan üyelerimiz yerine taze kan dahil edeceğiz" dedi.

"Üyelerimiz ciddi sorunlar yaşıyor"

Antalya ekonomisine katkı verme gayreti içinde olduklarını ve Antalya'da fuarcılığın daha da geliştirilmesi gerektiğini belirten Köleoğlu, "Tarımsal üretimde üyelerimiz ciddi sorunlar yaşıyor. Gıda dağıtımının yanında, müteahhitlerin özellikle Altıntaş bölgesinde ciddi altyapı sorunları var. Birçok alanda üyelerimizin sorunlarını gündeme getirdik. Sağlık alanında yapılan yatırımlar kış döneminde üyelerimizin turizmine olumsu yansıdı" diye konuştu. Ulaşım noktasında yatırımların hayata geçirilmesi gerektiğini ve gelen turistten kent merkezinin faydalanamadığının altını çizen Köleoğlu, "Biz kendimiz şuradan Alanya'ya gidemiyoruz. Gelen turistten kent merkezi faydalanamıyor. Pastadan hiçbir dilim alamıyor. Sadece deniz kum güneşi satıyoruz. Şehrin cazibesini arttırmalıyız. Uluslararası etkinlikler düzenlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Turistin kent merkezine gelmesi için sebep olması lazım"

Antalya'ya gelen turistin kent merkezine gelmesi için bir sebep olması gerektiğini vurgulayan Antalya İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Köleoğlu, "Kaleiçi gibi bir yer var elimizde. Yurt dışına gittiğimiz zaman biz tarihi yerleri geziyoruz. Kundu raylı sistem projesini önemsiyoruz. Turistin şehre ulaşımını kolaylaştırmalıyız. Şehrimizin tanıtım eksikliği var. Yıllardır turist şehir merkezine gelmiyor. Merkezdeki otellerle biz esnaf olarak güzel işler yapardık. Şehrin içinde bir kalkınma olurdu. Bırakın kazanmayı birçok iş yerimiz ayakta zor duruyor" dedi. Antalya'nın Anadolu'dan yerli turist alamamaya başladığını söyleyen Köleoğlu, "Yerli turistin çoğunluğunu Ege bölgesine, Yunanistan'a ya da yurt dışına kaydırmaya başladık. Nitelikli turist geliyor ama bunu arttırmamız lazım. Anadolu'yu buraya getirmek için EXPO alanına tematik bir park yapılabilir. Ancak inovasyon merkezi veya uluslararası bir tarım üniversitesi yerleşkesi açılabilir buraya. EXPO alanı gibi devasa bir potansiyeli olan Aksu tarafı turizm anlamında daha iyi değerlendirilebilir. Bu konuda çalışmalar yapılmalı. EXPO alanı tematik bir park olabilir" şeklinde konuştu. - ANTALYA