Anzer Balı Sahtekarlarına Hukuki İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Anzer Balı Sahtekarlarına Hukuki İşlem Başlatıldı

Rize'nin Anzer Yaylası'nda üretilen ve şifa olarak bilinen Anzer balının sahte olarak satışının önüne geçmek için Anzer Yaylası sakinleri hukuki yollara başvurdu. Sahte Anzer balı üreticileri hakkında yasal süreç başlatıldı.

22.06.2024 11:55
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Piyasada satışa sunulan sahte Anzer balı satıcıları hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Rize'nin Anzer Yaylası'nda üretilen ve şifa olarak bilinen dünyaca ünlü Anzer balı, yurt içinde ve yurt dışında taklit edilerek satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşların sağlıkları ve sağlık umutlarıyla oynayan umut tacirlerine karşı Anzer Yaylası sakinleri mücadelesini sürdürüyor. Sahte Anzer balı satışlarını durdurmak isteyen yayla sakinleri, hukuki yollara başvurdu. Anzer Ballıköy köyünde toplanan Anzerliler, sahte bala karşı vatandaşları uyarmak adına basın açıklaması yaparak, sahte Anzer balı üreticileri hakkında yasal süreç başlatıldığını duyurdu.

Konu hakkında açıklama yapan Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe, gerçeğinin az üretilebilmesine rağmen ülke genelinde Anzer balı adı altında tonlarca sahte bal satıldığını ifade ederek, "Anzer balı için, Anzer balının geleceği için, Anzer balını koruyup kollamak için buradayız ve sahip çıkmaya kararlıyız. Bunu ifade etmek için toplandık. Anzer balı ismini bu yöreden alan, Anzer yöresinden alan coğrafi işaretli bir baldır. Ama maalesef çok az üretilmesine karşın ülkemiz genelinde çok fazla yaygın bir şekilde satışı yapılmaktadır. Tonlarca birçok yerden, birçok noktadan satışı yapılmaktadır. Biz bu kaçak satışın, sahte balın, bu sahte pazarlamanın önüne geçmek için toplandık ve karar verdik. Artık bu saatten sonra kaçak bala, sahte bala, sahtekarlara müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Anzer balı sahtekarlarının peşini bırakmayacaklarına vurgu yapan Peçe, köy sakinleri adına belirlenen sahte bal satıcılarına tazminat davası da açılacağını kaydederek, "Bu işin bir adli soruşturmayla çözülebileceğini, bir nihai çözüme adli soruşturmayla ulaşılabileceğini düşündük. Bu bakımdan Türkiye'nin neresinde olursa olsun kaçak bal satışı yapanlarla ilgili tespit yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bununla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçemizi verdik ve bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma şu an titizlikle devam etmektedir. Biz de bu soruşturmanın akıbetini takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde hep birlikte suçlular tespit edilecek ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Aynı zamanda tespit edilecek şüpheliler, sahtekarların peşini bırakmayacağız. Bunlarla ilgili Anzer halkı adına tazminat davası açacağız. Bunları Anzer Yaylası'ndan deklare etmek için toplandık. Anzer balı sadece Anzer'de yaşayan insanların değil, Rize'nin, Rize'mizin bir markasıdır. Biz de Rize Barosu olarak Anzer balına sahip çıkmak zorunda olduğumuzu hissettik. Bu konuda destek vermeyi, bundan sonraki süreci yürütmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin çok noktalarında bal satılıyor ama öyle bir bal üretilmiyor"

Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel ise sahte bal satıcılarının Anzer ismi ile bir rant kapısı oluşturulduğunu ve bu şekliyle Anzer balının ismine zarar verildiğini dile getirerek, "Yerelde ve Türkiye genelinde satılan sahte ballarla ilgili bir mücadele başlattık. Bu mücadelemizin ilk ayağı olan iki ay önce Baro Başkanımız ile görüştükten sonra kooperatif başkanlarımızla ve Sayın Valimizin de tam desteğini alarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Burada özellikle tüketicilerimizle ilgili şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin çok noktalarında bal satılıyor ama öyle bir bal üretilmiyor. Yani satılan balların birçoğunun sahte olduğunu ben buradan deklare ediyorum ve söylüyorum. Artık mücadelemiz başlamıştır. Bu mücadelemizin sonuna kadar hukuk olarak biz devam edeceğiz. Ta ki balımızın aslına, özüne dönene kadar. Çünkü artık Türkiye'de bana göre sahtekarlar bir rant kapısı oluşturmuş. Balımızın markasını kendilerinin yok etmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tüketici burada kandırılıyor, aldatılıyor"

Azner balı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun coğrafi işaret bandrolü olduğunun altını çizen Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, "Anzer balı 2021 yılı itibarıyla coğrafi işaretli olarak, coğrafi logo olarak tescillenmiştir. Yani gerçek Anzer balında coğrafi işaret logosu olmak zorundadır. Gerçek Anzer balının dolumu Rize Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde Rize Arızalar Birliği tesislerinde yapılıyor. Bu hususları barındırarak satılan ballar gerçek Anzer balıdır. Ama maalesef tabii ki bir kanuni boşluk var. Ülkemizde birçok ilimizde, hatta yurt dışında bile Anzer menşeili olmayan ballar maalesef Anzer balı diye satılıyor ve tüketici burada kandırılıyor, aldatılıyor. Tabii ki biz Anzer Ballı Köyü Kooperatifleri olarak buradan tüketiciye şunu ifade etmek istiyoruz. Lütfen hakiki ve gerçek Anzer balı alınmak isteniyor ise coğrafi patentli, coğrafi logolu gerçek Anzer ballarına yönelsinler. Bunların dışında piyasada satılan hatta kooperatif adı altında bile olsa farklı bireysel markalarda olsa bile, kurşun mühürlü olsa dahi bunlar gerçek Anzer balı değildir" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Rize, Hukuk, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anzer Balı Sahtekarlarına Hukuki İşlem Başlatıldı - Son Dakika

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