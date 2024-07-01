AOSB'de ilk 500'de 17 firma yer aldı - Son Dakika
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Ekonomi

AOSB'de ilk 500'de 17 firma yer aldı

AOSB\'de ilk 500\'de 17 firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" araştırmasının sonuçlarına göre, listede Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 17 firma yer aldı.

01.07.2024 11:49
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İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" araştırmasının sonuçlarına göre, listede Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 17 firma yer aldı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu İSO 500 2023 sıralamasında, 17 firma ilk 500'e girdi. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, üretim, ihracat ve istihdamları ile ürüterek büyüyen Türkiye'ye omuz veren tüm sanayicileri tebrik ederek, Adana sanayisinin bundan çok daha fazlasını başaracak kapasiteye sahip olduğunu bildirdi. Sütcü, AOSB'de yüzde 100 doluluk olduğuna dikkati çekerek, yeni genişleme alanlarının devreye girmesiyle birlikte sıralamadaki firma sayısının artacağına inandığını ifade etti.

Başkan Sütcü, Adana'nın köklü sanayi geçmişi ile Türkiye'nin cazibe merkezi konumunu her dönemde koruduğunu vurgulayarak, bölgelerindeki yeni genişleme alanlarının yanı sıra Doğu Akdeniz'deki diğer yatırımların devreye alınmasıyla birlikte bölgenin geleceğinin çok parlak olacağına inandığını bildirdi. Sütcü, sözlerini, gelecek yıllarda Adana'nın daha fazla firma ile temsil etmesini temenni ederek tamamladı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi AOSB'de ilk 500'de 17 firma yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AOSB'de ilk 500'de 17 firma yer aldı - Son Dakika
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