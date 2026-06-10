AOSB Futbol Turnuvası Finali Gerçekleşti - Son Dakika
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AOSB Futbol Turnuvası Finali Gerçekleşti

AOSB Futbol Turnuvası Finali Gerçekleşti
10.06.2026 11:50
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Adana Hacı Sabancı OSB'nin geleneksel futbol turnuvası, dostluk ve dayanışma içinde tamamlandı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen futbol turnuvası final turnuvasıyla tamamlandı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası, yüzlerce çalışanın, ailelerin ve çocukların katılımıyla adeta bir spor festivaline dönüştü. Final müsabakasının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlar kupalarına kavuştu. Kupalar, M. Tansel Ün, Asım Gül ve Elif Tosmur tarafından verildi.

Sporun birleştirici gücünü sanayi kültürüyle buluşturan organizasyonda dostluk, dayanışma ve takım ruhu ön plana çıkarken, final günü düzenlenen etkinlikler AOSB'de unutulmaz anlara sahne oldu. Bölge firmalarının çalışanlarını sporun birleştirici gücü etrafında buluşturan 12. Geleneksel Futbol Turnuvası, büyük final karşılaşmasıyla taçlandı.

Haftalar boyunca devam eden organizasyonda sahaya çıkan takımlar yalnızca galibiyet için değil, dostluk, dayanışma ve takım ruhu için de mücadele verdi. Çalışanlar, yöneticiler ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva boyunca AOSB'de sporun ve birlikteliğin en güzel örnekleri sergilendi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, turnuvanın tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede organizasyona katkı sağlayan tüm takımlara, sporculara ve ailelere teşekkür etti.

Akpınar, "12. Geleneksel Futbol Turnuvamız boyunca sahada büyük bir mücadele, saha dışında ise örnek bir dostluk ve dayanışma ortamı gördük. Bu tablo, AOSB'nin sadece üretimin değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal birlikteliğin de merkezi olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Turnuvaya katılan tüm firmalara teşekkür eden Akpınar, "Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan hakemlerimize, teknik ekibimize, sağlık personelimize, güvenlik görevlilerimize ve etkinliklerimize katılarak bu coşkuyu paylaşan ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi AOSB Futbol Turnuvası Finali Gerçekleşti - Son Dakika

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