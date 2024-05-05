AOSB Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

AOSB Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması Sonuçları Açıklandı

AOSB Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması Sonuçları Açıklandı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışmaya 57 üniversiteden 144 proje katıldı ve kazanan projelerin ödülleri belirlendi. Yarışmanın ödül töreni 15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

05.05.2024 09:39
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'ncüsü gerçekleştirilen 600.000 TL ödül havuzlu, Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması sonuçları açıklandı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, konuya ilişkin açıklamasında, yenilikçi fikirlerin üretilmesi ve bu fikirlerin üretime aktarılmasının, rekabetin gittikçe arttığı global dünyada rekabet avantajı ve pazar payının genişletilmesinin yolunun Ar-Ge ve İnovasyondan geçtiğini ifade etti.

Ar-Ge ve inovasyonun başarıya ulaşmasının, sürekli olarak gelişim ve yenilikçilik üzerine odaklanmayı gerektirdiğine vurgu yapan Akpınar, bu yıl 4'ncüsünü düzenledikleri ulusal çaptaki yarışma ile bu faaliyetleri desteklemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Akpınar, bu yılki yarışmaya ülke çapında 57 üniversiteden 144 projenin sunulduğunu belirterek, "Projelerin değerlendirilmesi uzman akademisyenler ve ilgili firma temsilcileri tarafından kör hakem etik kurallarına uygun olarak yapılan yarışmada ödül kazanan katılımcıları tebrik ediyor, sunulan projelerin bölgemize ve ülkemize katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

Türkiye çapında Akademik/Lisansüstü Mezun, Lisansüstü Öğrenci/ Lisans Mezun ve Lisans Öğrenci kategorilerinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni 15 Mayıs 2024 tarihinde AOSB Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonu'nda gerçekleştirilecek.

KAZANAN PROJELER

Kategori: Akademisyen/ Lisansüstü Mezun

1. Şükran Kara- Dokuz Eylül Üniversitesi/ Tekstilde Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu Kullanım: 120.000 TL

2. İlhan Altay- İnönü Üniversitesi/ Tekstilde Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu Kullanım: 90.000 TL

3. Nimet Özmeral- Konya Teknik Üniversitesi/ Sanayi Sektörlerinde Atık Yönetim Sistemleri : 75.000 TL

Kategori: Lisansüstü Öğrenci/ Lisans Mezun:

1. İlknur Bağlan: Akdeniz Üniversitesi/ Sanayi Sektörlerinde Karbon Ayak izi Azaltma Projeleri: 70.000 TL

2. Mehmet Türkoğlu: Artvin Çoruh Üniversitesi/ Sanayi Sektörlerinde Karbon Ayak izi Azaltma Projeleri: 60.000 TL

3. Türkan Uzlaşır: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi/ Doğal Gıda Ürünlerinin Üretim Yöntemleri: 50.000 TL

Kategori: Lisans Öğrenci

1. Emrullah Erdeve: İstanbul Medeniyet Üniversitesi/ Doğal Gıda Ürünlerinin Üretim Yöntemleri: 60.000 TL

2. Musa Malkoç : Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi/ Elektronik Kart Sistemleri: 45.000 TL

3. Hatice Öztekin: Gebze Teknik Üniversitesi/ Sanayi Sektörlerinde Endüstriyel Simbiyoz Modelleri: 30.000 TL - ADANA

Kaynak: İHA

Hacı Sabancı, Adana, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AOSB Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AOSB Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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