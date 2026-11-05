AP Çevre Komitesi otomobil emisyon hedefini 2035 için yüzde 87,5'e çekti - Son Dakika
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AP Çevre Komitesi otomobil emisyon hedefini 2035 için yüzde 87,5'e çekti

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AP Çevre Komitesi, yeni otomobillerde 2035 karbondioksit azaltım hedefinin yüzde 100'den yüzde 87,5'e indirilmesini öngören taslağı 48'e karşı 30 oyla kabul etti. Taslak, hafif ticari araçlarda 2035 hedefini yüzde 80'e çekerken AP Genel Kurulu'nda oylanacak.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Çevre Komitesi, yeni otomobillerin karbondioksit emisyonlarını 2035'e kadar yüzde 100 azaltma hedefinin yüzde 87,5'e düşürülmesini ve Avrupa Birliği'nde (AB) üretilen elektrikli araçlara ilave teşvikler sağlanmasını öngören düzenleme teklifini kabul etti.

AP'den yapılan açıklamaya göre, yeni otomobil ve hafif ticari araçların emisyon hedeflerini değiştirmeyi amaçlayan taslak, AP Çevre Komitesi'nde 30'a karşı 48 oyla kabul edildi.

Avrupa otomotiv sektörünün temiz ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasını amaçlayan paketin parçası olan taslak, üreticilere emisyon hedeflerini yakalamaları konusunda esneklikler tanıdı.

Bu kapsamda yeni otomobiller için 2035'te geçerli olacak karbondioksit emisyon azaltım hedefi, yüzde 100'den yüzde 87,5'e indirilecek.

Üreticilere, AB'de üretilen düşük karbonlu çelik kullanımından elde edecekleri kredilerle ilave telafi sağlanacak. Bu kapsamda telafi edilebilecek emisyon miktarı yüzde 7,5 ile sınırlandırılacak.

Hafif ticari araçlarda ise mevcut kurallarda yüzde 50 olan 2030 emisyon azaltma hedefi yüzde 35'e düşürülecek. Bu araçların 2035 emisyon azaltım hedefi de yüzde 100'den yüzde 80'e indirilecek.

Belirli kriterleri karşılayan yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtlarla çalışan otomobil ve hafif ticari araçlar, sıfır emisyonlu araç tanımına dahil edilecek.

Küçük veya verimli elektrikli araçlar, otomobil üreticilerinin hedeflere ulaşmasını kolaylaştıran süper kredilerden yararlanabilecek.

AP'nin AB ülkeleriyle yürütülecek müzakerelerdeki tutumunu içeren taslak bu aşamadan sonra AP Genel Kurulu'nda oylanacak.

Almanya ve Fransa, ekim ayında AB'nin içten yanmalı motor yasağını hafifletme konusunda anlaşmıştı.

Yürürlükteki AB mevzuatı, yeni araçların karbondioksit emisyonlarının 2035 yılına kadar yüzde 100 azaltılmasını, yani içten yanmalı motorların tamamen yasaklanmasını öngörüyordu.

AB Komisyonu ise daha önce bu hedefi yüzde 90'a düşürmeyi teklif etmişti.

Kaynak: AA
OtomobilEkonomiDünyaSon Dakika

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