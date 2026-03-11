APP Plaka Değişiminde Yoğun Talepler - Son Dakika
APP Plaka Değişiminde Yoğun Talepler

11.03.2026 14:45
Manisa'da APP plakalar için başvurular rekor kırdı; ilk iki günde 1000 araç sahibi plakasını değiştirdi.

Standart dışı APP plakalar için verilen süre sonrası Manisa'da başvurular adeta patladı. Son yılların rekoru kırılırken, ilk iki günde bin araç sahibinin plakasını değiştirdiği öğrenildi.

Kamuoyunda "APP" olarak bilinen standart dışı plaka kullanan araç sahipleri için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre verilmesinin ardından Manisa'da plaka değişiminde yoğunluk yaşandı. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na ilk iki günde yaklaşık 1.000 plaka değişimi için başvuru yapıldı.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden, kamuoyunda "APP" olarak bilinen ve açılımı Amerikan Press Plaka olan, kalın harfli ve yönetmeliğe aykırı olduğu için trafikten men ve para cezası gerektiren standart dışı plaka kullanan araç sahiplerine 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre tanındığını hatırlattı.

Öncelikle vatandaşların rahat olmasını isteyen Güden, her plakanın APP olmadığını vurgulayarak araç plakalarında bazı özel özelliklerin bulunduğunu söyledi.

Güden, "Örneğin plakanın kendi saç kalınlığı ve barkot özellikleri var. Ancak her barkotu olan plaka da gerçek değildir, APP olabilir. Plaka üzerinde Bakanlığın illere göre düzenlediği mühürler bulunur. Federasyon tarafından odamıza verilen mühürleri plaka üzerine basıyoruz" dedi.

"Vatandaşımız tespit için yardım isteyebilir"

Araç plakaları konusunda kafasında soru işareti bulunan vatandaşların odadan yardım alabileceğini belirten Güden, "Vatandaşlarımız odamıza gelerek plakalarını kontrol ettirebilir. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü'nden de yardım isteyebilirler. Bugün Emniyet Müdürlüğü'nden görevliler odamıza gelerek üyelerimize bilgilendirme yapacak." diye konuştu.

"Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"

Plaka değişimi sürecinde vatandaşların mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Güden, yoğunluk nedeniyle gerekirse mesai saatlerini uzatacaklarını söyledi.

Güden, "Herhangi bir mağduriyet yaşatmamak adına gerekirse gece 23.00'e kadar mesai yapacağız. Kimseyi plakasız göndermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İllere göre yazı karakterleri farklı"

Plakalardaki harf ve rakam karakterlerinin illere göre farklılık gösterebildiğini belirten Güden, gençlerin görsellik nedeniyle kalın karakterli plakalara yöneldiğini söyledi.

Güden, "Federasyonumuzun belirlediği yazı fontları arasından iller kendi plakalarında kullanacakları fontu seçiyor. Örneğin Akhisar'da daha ince bir yazı fontu kullanılıyor. APP plakalar ise genellikle kalın karakterli oluyor ve bu nedenle kendini belli ediyor" dedi.

"Plakalar odamızdan sorgulanabilir"

Oda tarafından basılan tüm plakaların kayıt altında olduğunu ifade eden Güden, yıllar önce plaka alan vatandaşların da gelip sorgulama yaptırabileceğini belirtti.

Güden, "Yaklaşık 15 yıl önce sıfır ya da ikinci el araç satın almış ya da plaka değişimi yapmış vatandaşlarımız da odamıza gelerek plakalarının durumunu sorgulatabilir" diye konuştu.

İki günde bin plaka basıldı

APP plakalar için verilen süre sonrası başvuruların yoğunlaştığını belirten Güden, son yılların en yüksek plaka basım sayılarına ulaşıldığını söyledi.

Güden, "Bugüne kadar günlük ortalama 40 civarında plaka basımı oluyordu. Geçtiğimiz cuma günü 420 adet, pazartesi günü ise 596 adet plaka basıldı. Son 8 yılın en yoğun plaka basımı yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı talimatıyla 1 Nisan 2026'ya kadar cezai işlem uygulanmayacak, önce uyarı yapılacak" dedi.

APP harf grubu kafa karıştırdı

Manisa'da verilen bazı plakalarda harf grubunun APP ile başlamasının vatandaşlarda kafa karışıklığına neden olduğunu belirten Güden, bunun standart dışı APP plaka ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Güden, "Odamız tarafından verilen APP harf grubu plakalar standart dışı değildir. Bunlar odamızın mührüyle basılmış, barkod numaralı gerçek plakalardır. Sadece harf grubu benzerliği vardır" ifadelerini kullandı.

Bir plaka 3 dakikada hazırlanıyor

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda uzun yıllardır plaka basım elemanı olarak görev yapan Süleyman Saler ise yoğunluk nedeniyle yoğun mesai yaptıklarını söyledi.

Saler, "Bir plakanın basımı ve boyanması yaklaşık 3 dakika sürüyor. Normalde haftada 6 gün hizmet veriyoruz. Cumartesi günü de mesaimiz devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle vatandaşları mağdur etmemek için çalışmayı sürdürüyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

