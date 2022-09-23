Apple'ın 57 bin TL'lik iPhone'larından almak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi - Son Dakika
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Apple'ın 57 bin TL'lik iPhone'larından almak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi

23.09.2022 16:21

Türkiye'de 30 bin 999 lira ile 57 bin 200 lira arasında değişen fiyatlardan Apple'ın yeni model iPhone'larından almak isteyen vatandaşlar gecenin ilk saatlerinden itibaren mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max bugün Türkiye'de satışa çıktı. Satışın ilk gününde Apple Store'larda uzun kuyrukların oluşması dikkat çekti. Yeni model telefon almak isteyen vatandaşlar günler öncesinden rezervasyon yaptı.

Apple'ın 57 bin liralık yeni model telefonunu almak isteyenler mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu

GECEDEN MAĞAZA ÖNLERİNDE BEKLEMEYE BAŞLADILAR

Rezervasyonlarını oluşturan vatandaşlar gecenin ilk saatlerinden itibaren mağaza önlerinde beklemeye başladı. 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasına değişen fiyatlarla satışa sunulan telefonlar yoğun ilgi gördü.

Apple'ın 57 bin liralık yeni model telefonunu almak isteyenler mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu

"BUGÜN GELİP EŞİM İÇİN İKİNCİ TELEFONU ALDIM"

Telefon almak için erkenden gelen vatandaşlardan biri, "Yeni modelleri sürekli takip ediyorum. Sabah saat 09.45 gibi geldim. Yaklaşık 3 saatin sonunda telefonu alabildim. Dün akşam lansman sonrasında bir tane aldım ikinciye müsaade etmediler. Bugün ise buraya gelerek eşim için ikinci telefonu aldım" şeklinde konuştu.

Apple'ın 57 bin liralık yeni model telefonunu almak isteyenler mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu

"HER SENE İLK ÇIKTIĞI ZAMAN ALIYORUM"

Sabah saatlerinde geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise "Yaklaşık 45 dakika bekledim. Çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Her sene ilk çıktığı zaman alıyorum. 1 terabaytlık modelini 57 bin TL'ye aldım" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Apple Store, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Apple'ın 57 bin TL'lik iPhone'larından almak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apple'ın 57 bin TL'lik iPhone'larından almak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi - Son Dakika
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