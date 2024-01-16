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Apple, Masimo ile olan patent anlaşmazlığını yeniden tasarlanan saat modeliyle aşabilir - Son Dakika
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Apple, Masimo ile olan patent anlaşmazlığını yeniden tasarlanan saat modeliyle aşabilir

Apple'ın tıbbi izleme teknolojisi şirketi Masimo ile olan patent anlaşmazlığından kaynaklanan bazı akıllı saat modellerine yönelik satış yasağını, yeniden tasarlanan modelle aşabileceği bildirildi. Masimo'nun ABD Federal Temyiz Mahkemesine sunduğu dilekçede, geçen hafta ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin Apple'ın yeniden tasarladığı saat modelinin yasak dışında kaldığına karar verdiği belirtildi. Dilekçede, Apple'ın da yeniden tasarladığı saatlerinin Masimo'nun nabız oksimetresi patentine konu teknolojisini içermediğini bildirdiği kaydedildi.

Apple, Masimo ile olan patent anlaşmazlığını yeniden tasarlanan saat modeliyle aşabilir
16.01.2024 - 00:19,  Güncelleme: 00:20
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Apple'ın tıbbi izleme teknolojisi şirketi Masimo ile olan patent anlaşmazlığından kaynaklanan bazı akıllı saat modellerine yönelik satış yasağını, yeniden tasarlanan modelle aşabileceği bildirildi.

Masimo'nun ABD Federal Temyiz Mahkemesine sunduğu dilekçede, geçen hafta ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin Apple'ın yeniden tasarladığı saat modelinin yasak dışında kaldığına karar verdiği belirtildi.

Dilekçede, Apple'ın da yeniden tasarladığı saatlerinin Masimo'nun nabız oksimetresi patentine konu teknolojisini içermediğini bildirdiği kaydedildi.

Apple'ın akıllı saatlerine ilişkin satış yasağı

Uluslararası ticaret anlaşmazlıklarına bakan ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, geçen yıl ekimde, Apple Watch'un kandaki oksijen seviyelerini okuma özelliğinin Masimo'nun nabız oksimetresi patentlerini ihlal ettiği kararına varmıştı.

Komisyonunun kararı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından veto edilmemişti.

25 Aralık 2023'e kadar veto etme süresi olan Biden yönetiminin kararı veto etmemesiyle Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un ABD'de satışı yasaklanmıştı.

Apple ise Federal Temyiz Mahkemesine başvurarak karara itiraz etmişti. Kararın durdurulması için talepte bulunan Apple, saatlerin yeniden tasarlanmış versiyonlarının Masimo'nun patentlerini ihlal edip etmediğine 12 Ocak'a kadar karar verecek ABD Gümrük ve Sınır Korumasının değerlendirmesinin beklenmesini istemişti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Apple, Hukuk, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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