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Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz - Son Dakika

Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz

18.11.2021 08:09
Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz

Apple, akıllı telefon onarımlarını kendileri yapmak isteyenlere orijinal parçalar, dokümanlar ve aletler sağlayacağını açıkladı. Satış gelecek yılın başlarında ABD'de başlayacak ve 2022'de diğer ülkelere yayılacak. Apple'ın kararının tüketici hakları savunucularının uzun yıllar akıllı telefonların kullanım sürelerini uzatmak için "onarım hakkı" talepleri sonrası gelmesi dikkati çekti.

Apple'dan yapılan açıklamada, kullanıcıların orijinal yedek parçalara erişiminin eskisi kadar sınırlandırılmayacağı vurgulanarak, kullanıcıların Apple'ın sağladığı parçalar, dokümanlar ve araçlar ile kendi tamir işlemlerini kendileri yapabileceği belirtildi.

ŞİRKETİN SAĞLAYACAĞI ALETLERLE DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

iPhone 12 ve iPhone 13 sahiplerinin batarya, ekran ve kamera modülü gibi en önemli yedek parçaları doğrudan Apple'dan satın alabilecekleri ifade edilen açıklamada, bunları şirketin sağlayacağı aletlerle kendi başlarına değiştirebilecekleri bildirildi.

ABD'DE BAŞLAYACAK VE DİĞER ÜLKELERE YAYILACAK

Kullanıcıların kendi kendine onarımları için parça satışı gelecek yılın başlarında ABD'de başlayacak ve 2022'de diğer ülkelere yayılacak. Kullanıcılar daha sonraki zamanda M1 çipli Mac bilgisayarlar için de parçalar satın alabilecek. Apple'ın en yaygın onarımlar için 200'den fazla parça ve onarım için aletler sunması bekleniyor.

Apple, daha önce, yalnızca yaklaşık 5 bin yetkili servis sağlayıcısı ve 2 bin 800 bağımsız onarım hizmeti sağlayıcısına orijinal parçalara erişimi sağlıyordu.

TÜKETİCİ HAKLARI SAVUNUCULARININ "ONARIM HAKKI" TALEBİ SONRASI GELDİ

Apple'ın onarımlarını kendileri yapmak isteyenler için bir seçenek sunması tüketici hakları savunucularının uzun yıllar akıllı telefonların kullanım sürelerini uzatmak için "onarım hakkı" talepleri sonrası gelmesi dikkati çekti. Öte yandan, daha fazla özelliğe sahip olan yeni cihazların onarımları daha karmaşık hale gelirken, Apple, kendi kendine onarımın "elektronik cihazları onarmak için bilgi ve deneyime sahip, teknolojiden anlayan kişilere" yönelik olduğunu belirtti.

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Son Dakika Ekonomi Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz - Son Dakika Ekonomi


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