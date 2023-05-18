Apple Türkiye'de tüm ürünler yüzde 10 zamlandı

Depremzedelere hakaret edip serbest kalan kadın, bu kez başka bir suçlamayla alındı

Geçtiğimiz ocak ayında yapılan zammın ardından Apple Türkiye, yılın ikinci zammını ürünlerine yansıttı. Zam oranı yaklaşık yüzde 10 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK İPHONE 14, 35.999 TL

Ocak ayında 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL oldu. iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye yükseldi. iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık en düşük modeli 36.999 TL'den 39.999 TL'ye, 512 GB'lık en yüksek modeli ise 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi.

İPHONE 14 PRO FİYATLARI

iPhone 14 Pro modellerinde en düşük depolama alanı olan 128 GB'lık cihazın fiyatı 41.999 TL'den 45.999 TL'ye çıktı.