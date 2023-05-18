Apple Türkiye'de tüm ürünler yüzde 10 zamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Apple Türkiye'de tüm ürünler yüzde 10 zamlandı

18.05.2023 10:50

Teknoloji devi Apple'ın, Türkiye'deki ürünleri yüzde 10 zamlandı. Buna göre en düşük iPhone 14 fiyatı, 35.999 TL; en yüksek iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 63.999 TL oldu.

Geçtiğimiz ocak ayında yapılan zammın ardından Apple Türkiye, yılın ikinci zammını ürünlerine yansıttı. Zam oranı yaklaşık yüzde 10 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK İPHONE 14, 35.999 TL

Ocak ayında 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL oldu. iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye yükseldi. iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık en düşük modeli 36.999 TL'den 39.999 TL'ye, 512 GB'lık en yüksek modeli ise 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi.

İPHONE 14 PRO FİYATLARI

iPhone 14 Pro modellerinde en düşük depolama alanı olan 128 GB'lık cihazın fiyatı 41.999 TL'den 45.999 TL'ye çıktı.

  • iPhone 14 Pro 256 GB 44.599 TL'den 48.799 TL'ye,
  • iPhone 14 Pro 512 GB 49.899 TL'den 54.399 TL'ye
  • iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL'den 59.999 TL'ye
  • iPhone 14 Pro Max 128 GB 45.999 TL'den 49.999 TL'ye,
  • iPhone 14 Pro Max 256 GB 48.599 TL'den 52.799 TL'ye,
  • iPhone 14 Pro Max 512 GB 53.899 TL'den 58.399 TL'ye
  • iPhone 14 Pro Max 1 TB 59.199 TL'den 63.999 TL'ye çıktı.
YORUMLAR
500

iPhone 14, Türkiye, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Apple Türkiye'de tüm ürünler yüzde 10 zamlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Kılıçdaroğlu son vaadiyle adeta Sinan Oğan'a seslendi: Tüm mültecileri evlerine göndereceğim
11:49 Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı
11:50 Kime destek vereceği merak konusu! Sinan Oğan, Davutoğlu ile görüştü
11:42 Angelina Jolie, mülteciler ve dezavantajlı gruplara destek için moda dünyasına atıldı
11:32 Son Dakika: Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı
11:23 Canan Kaftancıoğlu'ndan Öcalan yorumu: O bir terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur
11:19 Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı
11:06 Canan Kaftancıoğlu: Öcalan terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur
11:07 Seçimlerden sonra depremzedelere hakaret eden kadın bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı
11:07 Depremzedelere hakaret eden kadın bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 12:48:29. #1.12#
SON DAKİKA: Apple Türkiye'de tüm ürünler yüzde 10 zamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement