Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi

06.01.2026 14:31
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri 2026'da yeniden değerleme oranıyla yüzde 25,49 artırıldı. Otomobil muayenesi 3 bin 288 TL'ye, ağır vasıta muayenesi 4 bin 446 TL'ye yükselirken, egzoz ölçüm ücreti 460 TL oldu. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası da 2 bin 719 TL'ye çıkarıldı.

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren TÜVTÜRK araç muayene ücretlerinde 2026 tarifesi belli oldu. Yeniden değerleme oranına göre yapılan artış kapsamında 2025'te yüzde 43,93 olan zam oranı, 2026 için yüzde 25,49 olarak uygulandı. Yeni düzenlemeyle birlikte otomobilden ağır vasıtaya kadar tüm araç gruplarında muayene ücretleri yükselirken, egzoz ölçüm bedeli ve muayenesiz araç kullanma cezası da arttı.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Yeni tarifeye göre; otomobil, minibüs, kamyonet ve özel amaçlı taşıtların araç muayene ücreti 3 bin 288 TL oldu. Bu araçlarda yola elverişlilik muayenesi 1 bin 624 TL olarak belirlendi. Araç muayenesi ile birlikte yapılması halinde ise toplam ücret 4 bin 110 TL'ye çıktı.

AĞIR VASITA MUAYENESİ 4 BİN 446 TL

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker türü araçlar için muayene ücreti 4 bin 446 TL'ye yükseldi. Yola elverişlilik muayenesi 2 bin 223 TL olurken, iki muayenenin birlikte yapılması halinde toplam ücret 5 bin 557 TL olarak uygulanacak.

MOTOSİKLET VE TRAKTÖRÜN MUAYENESİ BİN 674 TL

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için araç muayene ücreti ise bin 674 TL'ye çıkarıldı.

EGZOZ ÖLÇÜM ÜCRETİ 460 TL

Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti de 460 TL olarak belirlenirken, bu bedel araç sahiplerinin toplam maliyetini daha da artırdı.

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI DA YÜKSELDİ

Düzenleme yalnızca muayene ücretleriyle sınırlı kalmadı. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası da yeniden değerleme oranı sonrası 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye yükseldi.

Yorumlar (19)

    Yorumlar (19)

  • tahref3449 tahref3449:
    Allah yemeyi nasip etmsin 73 0 Yanıtla
  • 123456789 123456789:
    deveye diken insana seven yaranır değil mi makarnacı kardeşlerim 51 7 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    maaşa 18 ürünlere ve hizmetlere 25-30 nasıl bir memlekete dönüştük fırsatı bulan geçiriyor 49 1 Yanıtla
  • Levent Biran Levent Biran:
    zehir zıkkım olsun 30 0 Yanıtla
  • kadir kınay kadir kınay:
    Yürü be kim tutar seni Dünya lideri az olmuş 24 1 Yanıtla
