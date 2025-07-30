Araç sahipleri dikkat! MTV borcunu ödemek için son gün yarın - Son Dakika
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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! MTV borcunu ödemek için son gün yarın

Araç sahipleri dikkat! MTV borcunu ödemek için son gün yarın
30.07.2025 15:49
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri için son gün yarın (31 Temmuz 2025). Zamanında ödeme yapılmaması durumunda aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak ve borçlular hakkında e-haciz işlemi başlatılabilecek. Ayrıca araç muayenesinin yapılabilmesi için MTV borcunun ödenmiş olması gerekiyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcunu ödemek için yarın (31 Temmuz 2025) son gün. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcunu öğrenmek ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca araç sahibi için önemli bilgiler paylaşıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden yapılan sorgulamalarda, T.C. kimlik numarası ve plaka bilgileriyle MTV borçları kolayca görüntülenebiliyor.

Araç sahipleri dikkat! MTV borcunu ödemek için son gün yarın

MTV SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Motorlu Taşıt Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme" ekranına yönlendiriliyor. Burada T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası, araç plakası ve güvenlik kodu girilerek sorgulama yapılabiliyor.

Araç sahipleri dikkat! MTV borcunu ödemek için son gün yarın

MTV NEREDEN VE NASIL ÖDENİYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi; Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, vergi dairesi vezneleri, yetkili bankalar ve PTT şubeleri üzerinden ödenebiliyor. İnternet üzerinden işlem yapacak vatandaşlara, sahte sitelere karşı "gib.gov.tr" gibi resmi adreslerin tercih edilmesi konusunda uyarı yapılıyor.

Araç sahipleri dikkat! MTV borcunu ödemek için son gün yarın

PTT ÜZERİNDEN MTV ÖDEMESİ

PTT AŞ, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yaptığı protokol çerçevesinde MTV ödemelerini kabul ediyor. PTT iş yerlerinden, PttBank mobil uygulamasından ve PttMatiklerden 7/24 ödeme yapılabiliyor. Kredi ve banka kartı ile işlem imkanı da bulunuyor.

MTV 2025 NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Kararı ile MTV, 2025 yılı için yüzde 43,93 oranında artırıldı.

• 2024'te 2.343 TL olan MTV, 2025'te 3.372 TL'ye yükseldi.

• 5.265 TL vergi ödeyen bir aracın MTV'si 2025'te 7.577 TL oldu.

Araç sahiplerinin her yıl iki taksitte ödediği MTV tutarları, yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2025 yılı için geçerli olacak yeni rakamlar belli oldu. Borçlarını sorgulamak ve ödemek isteyen vatandaşlar işlemlerini dijital platformlar üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor.

MTV NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, yılda iki kez olmak üzere araç sahiplerinin araçları için devlete ödemiş olduğu vergidir. Ancak MTV, sadece karayolu taşıtları için değil, uçak, helikopter, motorlu deniz araçları için de ödenir. Kısacası Motorlu Taşıtlar Vergisi; araçların doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre her yıl tutarları belirlenen taşıt vergisidir. Araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra MTV ödenmeye başlanır. Verginin ilk taksidi Ocak, diğeri de Temmuz ayında ödenir. Ve aracın sicil kaydı bitene kadar da ödenmesi zorunludur.

Otomobil, Ekonomi, Finans, Gündem, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahipleri dikkat! MTV borcunu ödemek için son gün yarın - Son Dakika

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