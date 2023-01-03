Konut sigortası ilk sırada yer aldı! İşte aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler... - Son Dakika
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Konut sigortası ilk sırada yer aldı! İşte aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler...

03.01.2023 11:16

Aralık ayında yüzde 1,18 olan enflasyon yıllık bazda ise yüzde 64,27 oldu. Tüketici fiyatları bazında Aralık 2022'de en fazla fiyat artışı yüzde 79,26 ile konut sigortasında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 1,18 arttı, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre fiyatı en çok artan ve düşen ürünler de listendi.

KONUT SİGORTASI İLK SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay konut sigortasındaki artışı yüzde 18,26 ile ilaçlar, yüzde 14,26 ile sağlık sigortası, yüzde 10,42 ile sudaki artış izledi. Aralık 2022'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,25 ile kuzu eti, yüzde 7,99 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak, yüzde 7,5 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi yer aldı.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN BELLİ OLDU

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında gerçekleşti. Bunu yüzde 4,84 ile çocuk giyim, yüzde 3,58 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 3,36 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 3,23 ile taze meyveler, yüzde 2,77 ile benzinli otomobil takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Aralık 2022'de aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Konut sigortası79,26
İlaçlar18,26
Sağlık sigortası14,26
Su (şebeke suyu)10,42
Kuzu eti8,25
Fırın, ocak ve fırınlı ocak7,99
Çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi7,50
Gazete ve dergiler6,74
Patates ve bazı yumru bitkiler6,04
Yemek odası ve oturma odası mobilyaları5,36

Geçen ay fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Şeker-1,35
Kahve-1,53
Erkek giyim
-1,91
Kadın ayakkabısı
-2,01
Otomobil (Benzinli)
-2,77
Taze meyveler
-3,23
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)
-3,36
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
-3,58
Çocuk giyim
-4,84
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları
-10,45
Kaynak: AA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut sigortası ilk sırada yer aldı! İşte aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler... - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konut sigortası ilk sırada yer aldı! İşte aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler... - Son Dakika
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